"Macchinisti per un giorno": il museo ferroviario di Savigliano aderisce alla giornata nazionale delle famiglie

Domenica 8 ottobre 2023 il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, come altri musei in diverse città italiane, aderisce alla 10^ edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), un’occasione per i bambini e le loro famiglie di godere dei musei di tutta Italia con visite, attività didattiche, giochi a tema, proposte ad hoc per scoprire il territorio in cui vivono in modo consapevole e divertente.

Il tema di F@Mu 2023 è “Apriti Museo!”, un invito a sostenere e a parlare ai bambini di inclusività e di accoglienza. Il testimonial di questa edizione 2023 è Greg Heffley, il celebre protagonista della serie “Diario di una Schiappa”.

Per l’occasione il Museo Ferroviario Piemontese propone l’attività “Macchinisti di modellini per un giorno” che permetterà a tutti i bambini partecipanti di provare a manovrare i modellini dei treni sui plastici del museo, comandandoli a distanza.

A seguire visita guidata alla collezione museale (rotabili appartenuti a tutti i sistemi di trazione, cimeli, strumenti per i lavori sulle linee o sui mezzi, modelli didattici, apparecchi per il segnalamento e per la regolazione del traffico, divise e cappelli, …) e corsette sul trenino in grande scala e sulla draisina, pulmino su rotaia.

A tutti i bambini che visiteranno il museo sarà distribuito gratuitamente il taccuino F@Mu 2023, con giochi e attività da svolgere in compagnia di Greg Heffley.

I posti sono limitati: 10 bambini per ogni turno (turni ore 10, 11, 15, 16 e 17).

Il museo sarà aperto al pubblico, come di consueto, nel seguente orario: ore 10-12,30 e 15-18,30. Per prenotare scrivere a savigliano@museoferroviariopiemontese.it

Per maggiori informazioni:

https://famigliealmuseo.com/eventi/savigliano-museo-ferroviario-piemontese