Al WiMu di Barolo appuntamento in vendemmia

Tempo di vendemmia in Langa e al Wi-MU–Museo del Vino a Barolo tornano le Wine Experience. Domenica 22 ottobre alle 11 la Barolo&Castles Foundation propone l’attività speciale sulle tracce degli “ingredienti del vino” per osservare da vicino i terreni dei vigneti, scoprire attraverso una moderna mappa in rilievo quali sono i confini di cru e zone di produzione, e ancora annusare i profumi e gli aromi che fanno grandi i vini di questo territorio.

L’ATTIVITA’ DIDATTICA

La durata dell’attività didattica è di circa un’ora. Utilizzando alcuni campioni di terra di queste colline, prelevata da diversi cru della zona del Barolo, se ne indagheranno gli aspetti più caratteristici e le particolarità, tra cui le differenze geologiche e morfologiche che rendono il territorio di Langhe e Roero così speciale per la produzione del vino. E, ancora, attraverso i differenti bouquet si imparerà qualcosa in più sulla lettura dei profumi, sulle sensazioni olfattive e sull’anima dei grandi vini del territorio. Un approfondito ed emozionante racconto, in cui non mancheranno aneddoti e curiosità sulla bevanda che, da secoli, rappresenta la storia, la cultura e la tradizione di interi popoli e territori. E che culminerà con l’assaggio di un calice di Barolo.

L’INGRESSO AL MUSEO E LA VISITA IN AUTONOMIA

I partecipanti alle Wine Experience potranno procedere alla visita in autonomia del Museo del Vino, progettato dall’architetto svizzero François Confino attraverso i 5 piani del castello comunale Falletti di Barolo. L’ingresso al WiMu è utilizzabile in qualsiasi orario della giornata, prima o dopo l’attività didattica.

Info e costi:

Wine Experience 16 €, comprensivo dell’attività didattica, l’assaggio di Barolo e l’ingresso al Museo con visita in autonomia. I possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta sostengono il solo costo dell’attività (7 €). Prenotazione fortemente consigliata scrivendo una mail a info@wimubarolo.it o telefonando al numero 0173/386697 (entro le ore 18.00 di venerdì 20 ottobre).