Innamorata della sua Cuneo, Elisa Isoardi in città per girare Linea Verde Life [FOTO]

"E' bellissima, fine ed educata. Mica come tante stupidotte..."

E' il commento di una signora che, in piazza Galimberti, sta aspettando di poter fare un selfie con Elisa Isoardi, stamattina nel cuore di Cuneo, così come ieri, per girare la puntata di Linea Verde Life che andrà in onda il prossimo 28 ottobre alle 12.30 su Rai Uno.

Assieme alla sua collega Monica Caradonna, si è prestata, con semplicità e simpatia, a fare selfie, a salutare le persone accorse per vederla o anche solo incuriosite dalla presenza di una mongolfiera e di tante telecamere in piazza.

Elisa Isoardi è innamorata della sua Cuneo. Orgogliosa delle sue radici, della sua Valle Grana, è contenta di poterla promuovere in televisione. "Se lo merita - dice. Giro tutta Italia, questa è una provincia bellissima. E' tra le più green e vivibili e sono contenta di avere la possibilità di promuoverla in televisione. Lo dico sempre con fierezza: io sono nata a Cuneo".

Dopo le riprese dedicate all'enogastronomia, nella giornata di ieri, oggi le riprese si sono concentrate sul volo in mongolfiera, vincolato, per poter apprezzare la città dall'alto, in particolare la sua forma, un cuneo tra il Gesso e lo Stura. Con le due conduttrici il famosissimo pilota John Aimo. E poi una chicca della città: lo street zabaione di Pippi Rosa, ex chef del Torrismondi.

La mattina di riprese si concluderà al parco fluviale, per mostrare un altro pezzo importante della città, quello green che la Isoardi ama particolarmente. E poi un piccolo scoop: "Sto comprando una casa a Caraglio, perché voglio tornare a vivere qui, prima o poi".