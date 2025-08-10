Donata al Soccorso Alpino Speleologico Piemontese una motosega a batteria di ultima generazione

Un grande, gesto di solidarietà da parte dell' Utensileria Cuneese di Cuneo nei confronti della Stazione di Cuneo/Valle Gesso del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Si tratta di una motosega elettrica di ultima generazione, specifica per condurre operazioni tecniche in ambiente impervio in particolare in zone boscate in caso di soccorso. Il peso ridotto e la resistenza dei materiali associate alle diverse modalità di assetto di questo dispositivo consentono di agevolare e velocizzare le operazioni di recupero degli infortunati in aree boscate e vegetate.

“Siamo molto grati all’ Utensileria Cuneese – hanno commentato il Delegato del Soccorso Alpino della XV delegazione Alpi Marittime Cristiano Bastonero unitamente al capostazione della squadra di Cuneo Andrea Cismondi– per questo nuovo attestato di sensibilità nei confronti del nostro Corpo . Negli anni la generosità di imprese e privati cittadini ci ha consentito di aggiornare e implementare l'attrezzatura tecnico/sanitaria a disposizione delle squadre che operano sul territorio consentendoci di ridurre i tempi di intervento e di migliorare sempre di più la qualità dei soccorsi".