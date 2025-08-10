Sono 47 le opere del concorso lanciato dalla Parrocchia di Roccabruna sulla Sacra Famiglia

“Le opere ricevute sono tantissime, ma alcune sono state scartate perché incomplete - ci dicono entusiasti dalla Parrocchia di Roccabruna - Ne abbiamo accettate 47, di cui 46 disegni e una, realizzata dal gruppo chierichetti in formato 3d. C'è un'opera fuori concorso, realizzata all'uncinetto.”

A luglio l’annuncio del singolare concorso riguardante la Sacra Famiglia ( https://www.targatocn.it/2025/07/21/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/spazio-alla-creativita-la-parrocchia-di-roccabruna-lancia-un-concorso-singolare.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR4JlY2oHC6Ra9ArK2GTW0FB2JlVHVzzEI4SSQ7pIRoJqtANTiZROU7vtbVKAA_aem_JQQwTRggXr_6E1io4cW4mQ#hvpxrvqlex9m5qkovpjp516x24pac39 ) con il termine nella giornata odierna per la consegna delle rappresentazioni creative.

LA PROPRIA INTERPRETAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA

Il concorso lanciato dalla Parrocchia di Roccabruna ha avuto come obiettivo non soltanto dare spazio alle abilità artistiche di ciascuno, oltre che essere un momento di riflessione sulle figure di Maria, Giuseppe e Gesù. L’attenzione, infatti, è stata rivolta al profondo significato della Sacra Famiglia, simbolo di amore, unione e speranza.



Da oggi tutte le opere sono esposte sulle vetrate della Chiesa parrocchiale, per chi volesse visionarle dal vivo. È possibile votare la propria opera preferita cliccando sul seguente link: https://forms.gle/UoG9UQKEVj5Mch3AA

La proclamazione del vincitore e la premiazione avverranno il 24 agosto, durante le celebrazioni della festa patronale della Sacra Famiglia.