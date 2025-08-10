Bra in lutto per la storica dirigente dei licei Margherita Testa Russo

Si è spenta oggi, domenica 10 agosto, Margherita Testa Russo, molto conosciuta a Bra per aver ricoperto il ruolo di dirigente scolastica nei licei della cittadina.



A darne il triste annuncio Bruna Sibille che le ha dedicato un ricordo affettuoso: “E' mancata l'amica Margherita Testa Russo, le cui condizioni di salute sono peggiorate in modo improvviso. Qui solo poche parole per annunciare il lutto, seguiranno certamente ricordi approfonditi per questa grande protagonista del mondo della scuola della nostra città.

Preside del Liceo Scientifico Giolitti-Gandino di Bra (poi unificato con il Liceo Classico), diede un fortissimo impulso alla scuola, che divenne centro motore della cultura cittadina e una vera fucina di formazione dei nostri giovani. Ai "suoi" studenti era legatissima, comprendendo appieno l'importanza di una seria e completa (mai abborracciata) formazione per il futuro della società.

Sempre presente sulla scena braidese, insieme all'inseparabile Benedetto con cui ha condiviso l'intera vita e anche l'amore per la scuola.

Grazie Margherita, sono certa che tutta la città ti ricorderà”.