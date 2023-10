Clavesana: in municipio l'assemblea pubblica sul deposito di rifiuti pericolosi

Due sono i recenti sviluppi della "vicenda" che vede al centro dell'attenzione pubblica il progetto, dettagliatamente redatto e depositato presso la Provincia di Cuneo, di un importante deposito di rifiuti (pericolosi e non) all'interno dell'area industriale del comune di Clavesana.



Come abbiamo raccontato sulle pagine del nostro giornale l'attività che si andrebbe a insediare è di titolarità della ditta Cement srl, già presente sul territorio con due filiere di produzione di materiale edile, una da cava e una da recupero demolizioni. Il nuovo impianto si occuperebbe anche dello stoccaggio massimo annuale di duemilasettecento tonnellate di rifiuti pericolosi.



Nella serata di giovedì 5 ottobre il sindaco di Clavesana ha diramato una lettera ufficiale nella quale sembra assumere, in accordo con l'amministrazione, una posizione critica nei confronti del progetto dichiarandosi impegnato nel "non autorizzare attività che possano mettere a rischio la salute degli abitanti di Clavesana e dei comuni limitrofi" (come Carrú e Farigliano, che si posizionano all'interno della fascia dei tre chilometri di distanza dal sito, ma anche Piozzo, Bastia e Dogliani). Nella lettera viene indicato come termine ultimo per il deposito di osservazioni allo studio redatto da Cement il 19 ottobre prossimo anche se dalla lettura del documento di deposito provinciale la scadenza parrebbe molto più imminente, addirittura la mezzanotte tra sabato 7 e domenica 8.



La presa di posizione pare molto netta, e sembra confliggere con quanto dichiarato dai proponenti all'interno dello studio agli atti della Provincia, nel passaggio in cui a pagina 66 si esplicita "che la presente richiesta riguarda un’area produttiva di espansione progettata a livello Comunale già da diversi anni acquisita dalla Società Cement S.r.l. e frutto di accordi specifici con l’amministrazione Comunale stessa".



Da diversi passaggi sulle pagine social più o meno ufficiali dedicate a Clavesana emerge il fatto che nella serata oggi, 6 ottobre, dovrebbe tenersi unas'semblea pubblica dedicata a un confronto con la popolazione locale proprio sul progetto, sulle sue potenziali ricadute e sul ruolo che l'amministrazione intende assumere formalmente di fronte alla situazione.