Il centrosinistra monregalese chiede interventi di manutenzione per migliorare il decoro e la pulizia a Breo

Decoro urbano e pulizia nel centro di Breo. Questi i temi al centro dell'interrogazione presentata ieri, giovedì 5 ottobre, dal centro sinistra monregalese.

In dettaglio i consiglieri Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia interrogano l'amministrazione in merito alla pulizia e alla riqualificazione del passaggio pedonale che collega l'area Besio con piazzetta Levi e sullo stato di manutenzione dei portici che affiancano il palazzo municipale.

[Il passaggio pedonale prima dei lavori di pulizia]

"Dal momento che l’attuale amministrazione si è impegnata, come dalla ‘Relazione infrannuale stato attuazione programmi’ approvata a luglio, a mantenere una particolare attenzione alla riqualificazione urbana con la manutenzione ordinaria e straordinaria, - scrivono i consiglieri Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia - rileviamo che il passaggio pedonale coperto, assai frequentato, che collega piazzetta Levi con via Manessero sulla sponda destra dell’Ellero, è in un evidente stato di degrado. Sconsiderati e ripetuti atti di vandalismo hanno da tempo deturpato le pareti. Il sottopasso necessita di un’accurata opera di pulizia e manutenzione che ne restituisca il decoro."

In realtà - fa sapere il sindaco Luca Robaldo, anche attraverso i suoi canali social - i lavori di pulizia e ritinteggiatura del passaggio pedonale di piazzetta Levi sono già iniziati alcuni settimane fa e sono al momento in fase di ultimazione.

"Nel passaggio di piazzetta Levi siamo intervenuti e i lavori dovrebbero concludersi a giorni - fa sapere il primo cittadino - Continuiamo portando avanti gli interventi di pulizia e riqualificazione in diverse aree cittadine e lo rifaremo di nuovo se sarà necessario".

Un intervento necessario quello in piazzetta Levi dove, però, da sempre il passaggio pedonale è oggetto di atti vandalici.

I consiglieri chiedono inoltre chiarimenti sulla volta dei portici di corso Statuto a lato del municipio.

"Similmente - concludono dal centrosinistra - richiediamo interventi di manutenzione la volta del portico di corso Statuto a fianco del palazzo comunale, su cui si affacciano gli ingressi degli uffici municipali, della sede principale dell’Ufficio postale cittadino, degli uffici di servizi dell’ASL e del CSSM e del Centro per l’impiego. Entrambi gli spazi pubblici sono posti proprio nel cuore del centro cittadino ed offrono un’immagine di grave incuria del decoro urbano, sia agli occhi di chi si trova (pensiamo ai turisti) a servirsene in passaggi occasionali nella città, sia a quelli dei semplici cittadini che frequentano d’abitudine gli spazi pedonali del centro città."