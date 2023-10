La Rete Genitori DSA Cuneo ha incontrato gli alunni di Chiusa di Pesio

Il 3 ottobre la Rete Genitori DSA Cuneo è stata accolta dagli alunni della secondaria di primo grado di Chiusa di Pesio per trascorrere un pomeriggio insieme a parlare di Disturbi Specifici dell’Apprendimento e di emozioni.

Le proposte sono state diverse e tutte quante molto apprezzate da alunni e docenti: si è spaziato dall’incontro interattivo con la presentazione del fumetto “Io al posto tuo” alle prime, mentre alle seconde è stata proposta la proiezione dello spettacolo dal medesimo titolo; con le terze invece si è lavorato sulle emozioni grazie ad un contributo a distanza del Dr. Antonio Consorti per proseguire poi in presenza con la presentazione e contestuale intervista ai tre ragazzi della Rete Genitori, Enrico, Lucrezia ed Alessia che si sono prestati con entusiasmo all’iniziativa.

Gli alunni hanno partecipato con grande interesse e collaborazione, insieme ai loro splendidi insegnanti che già ci hanno rinnovato l’invito per il prossimo anno poiché è importante creare dei momenti in cui parlare di inclusione in maniera coinvolgente.