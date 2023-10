Proposte per trascorrere nella Granda questo fine settimana d’autunno

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Feste di paese e manifestazioni

Ogni anno la città Alba si anima in un clima di festa per la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Da questo sabato partirà il primo fine settimana di fiera con tanti appuntamenti. Nel Cortile della Maddalena, dalle 9.30 alle 19.30 apriranno il Mercato Mondiale del Tartufo e gli stand di Alba Qualità. Nel padiglione sono in programma i cooking show. Sul fronte enogastronomico, ritornano gli appuntamenti dell’Analisi Sensoriale del Tartufo e del Wine Tasting Experience. Nel centro della città sarà un fine settimana dedicato ad Albaromatica che porterà i suoi profumi di erbe e spezie in piazza Duomo nella giornata di sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 9 alle ore 19. Il mercato della Terra Slow Food si terrà in piazza Pertinace sabato dalle 9 alle 13 e domenica dalle 9 alle 20, il grande mercato ambulante aprirà domenica nei corsi Langhe, Italia, Piave e in viale Vico. Il mercato di Campagna Amica è in piazzetta Bubbio, il Mercato della Cia in piazza Miroglio e il villaggio Creatori di Eccellenza di Confartigianato in piazza Duomo. I primi due saranno allestiti solo alla domenica, mentre il terzo sarà visitabile sia sabato che domenica. Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato al gioco educativo e alla cultura dell’ambiente, sarà allestito nel Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford. Info: www.fieradeltartufo.org

Domenica 8 ottobre, la Città di Alba ospiterà la seconda edizione de “I grandi terroir del Barbaresco”, iniziativa ideata da Go Wine. Info: www.gowinet.it



Appuntamento con le “Passeggiate Gourmet” sabato 7 ottobre. Dalle 9.30 è in programma l’escursione “Roddi e la sua Langa”, un bellissimo percorso ad anello con partenza e arrivo dal Castello di Roddi. Una passeggiata per i vigneti, noccioleti e antichi boschi di querce, per poi arrivare a Verduno e godere dell’incantevole panorama a 360 gradi sulle colline delle Langhe. Ridiscesa tra i vigneti e ritorno a Roddi tra pittoresche sterrate della Langa. Al termine del suggestivo percorso, esclusiva degustazione al castello con assaggio di uovo e tartufo bianco, abbinato a calice di Barolo. Costo: 20 euro a persona, comprensivo di accompagnamento da parte di guida specializzata, assicurazione e degustazione con uovo al paletto con il Tartufo bianco d’Alba e un bicchiere di Barolo o Barbaresco. Info e prenotazioni su: https://creatoridieccellenza.it



A Mango è in programma per questo fine settimana un fitto calendario di appuntamenti per grandi e piccoli, all’insegna del relax e del divertimento. Sabato 7 ottobre si potrà partecipare a “Camminando sul sentiero del Muscatel”, una passeggiata per gli amanti della natura e del trekking. La partenza sarà alle 15.30 da piazza XX Settembre per un percorso di 10 km. Prenotazione scrivendo a: info@manganum.it. Iscrizione a offerta libera. Domenica 8, per i bambini, intrattenimento con “Mangolandia”, dalle 15 alle 18, con giochi proposti dal gruppo degli animatori, l’esibizione dei trampolieri e lo spettacolo dei burattini, presentato da “Burattini in circolo”.



Sabato 7 ottobre a Dogliani è prevista la manifestazione "Assaggi dal Mondo al Piemonte. Sapori, storie, tradizioni per un dialogo interculturale", iniziativa per facilitare l’incontro interculturale e intergenerazionale, promuovendo la conoscenza di alcune delle culture gastronomiche presenti sul territorio doglianese. Si svolgerà in Piazza Don Conterno dalle 10 alle 17 e prevede stand gastronomici con le cucine da Italia, Marocco, Romania, Honduras e Scozia: si potranno assaggiare alcuni piatti tipici provenienti dalle diverse tradizioni culinarie, incontrando direttamente volontari che illustreranno storia e caratteristiche. Info: www.facebook.com/comunedogliani



Fino all’8 ottobre a Somano si svolgerà la Sagra della castagna. Sabato 7 la manifestazione proseguirà, dalle 18, con gli aperitivi al bar e alle 21 con la serata danzante proposta dall’orchestra Scacciapensieri folk. Verranno eletti Miss Somano e Mister Somano. Domenica 8 alle 10 apriranno gli stand di prodotti locali artigianali e alimentari e fino alle 18, sarà proposta l’iniziativa “Somano di carta” a cura del gruppo di lettura. Il ricavato della vendita dei libri proposti, a offerta libera, sarà destinato ai bambini del Madagascar accolti da don Bepi Miele. Dalle 11.30 si serviranno gli aperitivi e da mezzogiorno si potrà pranzare con l’intrattenimento musicale di Matteo Castellano. Nel pomeriggio, in piazza Michele Ferrero, sarà il momento del Dj set di Daniele Bertaina. Dalle 15 la Proloco distribuirà caldarroste, a seguire le cerimonie istituzionali. Alle 16 si terrà la premiazione del concorso “Dolce Somano” e alle 16.30 sarà inaugurato il circuito “Leggere ovunque-biblioteca diffusa”. Info: pagina Facebook proloco Somano.



A Sanfrè fino al nove ottobre è in programma la Sagra del Riso 2023 con tanti eventi che si terranno al Palariso. Per il fine settimana, a partire dalle 18, verrà proposto lo Spritz Party con dj set dei B-Wyte. Sabato dalle 20.30 si potrà cenare con il fritto misto, a seguire musica con I Gemelli del Gol. Domenica 8 ottobre, oltre ai tradizionali “Mercatino delle Meraviglie” e “Raduno storico “, saranno presenti numerosi stand ed attività legati al benessere della persona. Alle 14.30 verranno eletti, attraverso un concorso di bellezza, Miss e Mister Sagra del Riso 2023 e, a partire dalle 16, è previsto il Cooking show, con chef che mostreranno i segreti nella preparazione di piatti a base di riso. Cena con polenta e salsiccia e musica con TNT Party Band. Info e programma completo: pagina Facebook Proloco Sanfrè



Da questo fine settimana appuntamento a Faule con la Festa della Bagna Caôda fino al 10 ottobre con numerosi appuntamenti. Sabato alle 15 la biblioteca di Faule propone letture animate con laboratorio per i più piccoli. A seguire apertura delle mostre del Parco del Monviso, cena con la Bagna Caöda e serata danzante liscio e dance in compagnia di Michael Capuano. Domenica dalle 8 del mattino per le vie del paese esposizione e vendita di artigianato, antiquariato e prodotti tipici. Alle 12.30 pranzo con la Bagna Caöda. Nel pomeriggio alle 15 ci sarà lo spettacolo equestre, seguito alle 17 dalla presentazione de “Il ricettario della Bagna Caöda di Faule; tanti modi diversi di gustare la salsa faulese”. Seguiranno cena la Bagna Caöda e serata danzante con l’orchestra “Luca Panama”. Info: www.facebook.com/ProLocoFaule



Sabato 7 e domenica 8 ottobre va in scena a Murello una rievocazione storica di un episodio di grande rilievo della Lotta Partigiana che ha avuto per teatro, ottant’anni fa, proprio le campagne del paese: l’assalto all’aeroporto nazista. Si intitola "Il Racconto della nostra storia". Sabato 7 ottobre, dalle 17.30 apertura della mostra-racconto sull'evento storico alla Confraternita di San Giuseppe. A seguire, dalle 20.30, "Un bagliore nel buio e nel freddo": dialogo con gli storici sull'attacco dell'aeroporto. Domenica 8 ottobre, escursione, a partire dalle 9.30, sui luoghi dell'attacco. Nel pomeriggio, lo spettacolo più atteso: attraverso diverse scene, ci si calerà completamente nell'atmosfera di quelle ore di tensione, grazie a costumi, attrezzature, armi, movimenti perfettamente ricostruiti dai gruppi di storici che collaborano con l'iniziativa. Il filo conduttore narrativo è "dettato" dal diario del partigiano Balestrieri, l'artefice dell'eroica azione che portò all'assalto dell'aeroporto e alle rappresaglie dei giorni seguenti.

Info: www.comune.murello.cn.it



In occasione della Ventennale Pro Loco di Savigliano, sabato 7 e domenica 8 ottobre nell'Ala di Piazza del Popolo è in programma "Ottobrando 2023" con serata musicale, raduno Fiat 500, mostra e stand enogastronomici. Si parte sabato 7, alle 21.30 con l’orchestra Piero Vallero, che trasformerà l’ala polifunzionale di piazza del Popolo in una pista da ballo. Durante la serata, sarà attivo il servizio bar. Domenica mattina alle 8.30, in piazza ci sarà il raduno delle Fiat 500. Alle 11, ritrovo sotto l’ala per il taglio del nastro della mostra che illustra il ventennale di attività della Pro Loco. Dalle 12.30 l’ala diventerà una postazione di food & beverage e sarà possibile pranzare scegliendo tra i vari piatti proposti nei diversi stand e accomodarsi nella zona ristoro. Gradita la prenotazione. Nel pomeriggio, animazione per bambini e intrattenimento musicale a cura di TRS Radio. Info: www.facebook.com/AssociazioneTuristicaProLocoDiSavigliano



Il 7 e 8 ottobre ritorna a Fossano "Coloratissimo Autunno", Mostra Mercato Ortofrutticola e Gastronomica con esposizione dei prodotti del territorio, percorso gastronomico, laboratori didattici, grande spettacolo pirotecnico e la musica di Sonia De Castelli.

Inaugurazione sabato 7 alle 15: la mostra mercato dei prodotti del territorio rimarrà aperta fino alle 21. Dalle 18 alle 23, invece, sarà aperto il percorso enogastronomici “Sapori d’Autunno”. Alle 21.30 è in programma lo spettacolo pirotecnico seguito dal concerto con l’orchestra di Sonia De Castelli. La mostra mercato riaprirà domenica 8 ottobre alle 9 (apertura fino alle 18.30), mentre il percorso enogastronomico sarà aperto dalle 11 alle 16. Alle 17.30 è prevista la vendita all’incanto della frutta e della verdura esposta. Per tutta la durata della mostra mercato sarà aperto l’orto didattico. Nel fine settimana ci saranno anche un’esposizione di trattori d’epoca e un’area ludica con gonfiabili per bambini. Info: www.facebook.com/visitfossano

Sempre a Fossano domenica 8 ottobre è in calendario la "Strafossan", camminata non competitiva a scopo benefico che richiama ogni anno migliaia di partecipanti sul percorso di 5 km nelle suggestive vie della Città degli Acaja. Partenza è prevista alle 10.45, dal Villaggio Sportivo, insieme alla Strafossan Dog. A seguire ci sarà il Pasta Party. Info: www.strafossan.it e www.facebook.com/strafossan



A Rocca de’ Baldi questa domenica ci sarà la tradizionale “Festa dei Bergé” nel piccolo borgo medioevale e nel suo Castello. Dalle prime ore del mattino, il mercatino di prodotti tipici, artigianato, antiquariato e manufatti artistici riempirà le stradine del borgo e la grande piazza. Novità di quest’anno il Pranzo dei Bergè: menù a 20 euro che sarà servito alle 12.30 su prenotazione. Sarà preparata anche la polenta d’asporto. Nel pomeriggio, dalle 14 degustazioni, di fritto misto dolce, le tradizionali frittelle di mele, mundaj e vin brulè. Ospiti della giornata Sergio Sciandra, che con la sua motosega inciderà opere in legno, e Beppe Leardi che porterà in esposizione le sue sedie giganti. Nel pomeriggio canti e allegria con la corale dei “Gat Ross” per le strade del paese e per i più piccoli area gioco con trucco bimbi, bolle giganti e animazione. Sarà inoltre possibile visitare il Castello con il suo grande parco ed il Museo Etnografico.

Info: www.facebook.com/AmiciRocca



Domenica 8 ottobre a Revello appuntamento con la terza edizione della “Revellum de gustibus”, la camminata enogastronomica su prenotazione sui sentieri collinari del paese, alla scoperta del territorio, gustando i prodotti tipici. Ritrovo in piazza Carlo Denina a partire dalle 11, per poi avviarsi lungo l’antico camminamento che porta ai siti classici e panoramici del paese; dal Campanile delle Ore a San Biagio, passando per San Leonardo, San Michele, Santa Sofia. A ogni tappa un gustoso piatto, prima di ridiscendere verso il paese lungo il percorso pedonale a lato della provinciale. Quota di partecipazione fissata in 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 12 anni. Info e menù: www.facebook.com/prolocorevello



Appuntamento a Piasco fino al 10 ottobre con la Sagra d'Autunno, manifestazione per conoscere e apprezzare i prodotti tipici, le svariate attività locali, economiche e imprenditoriali del territorio. Sabato 7 ottobre è prevista una serata di grande musica e animazione con il format: la vita a 30 anni. Aprirà la serata la cena a base di pizza con il "GiroPizza!". Domenica 8 ottobre sono in programma mostre, prodotti tipici, bancarelle e negozi in piazza con spettacoli di magia, divertimento per i più piccoli e live music per le vie del paese. Pranzo con la tradizionale polenta di Pignulet e, alle 19.00, un boccone in compagnia con tagliere di salumi, pasta e dolce. Alle 21 serata dedicata al grande liscio con "Maurizio e la Band". Le serate della sagra proseguiranno lunedì 9 ottobre con la commedia dialettale Tuta cülpa…d’le büsìe con la Compagnia D'la Vila di Verzuolo. Martedì 10 conclusione con lo spettacolo de “i Tre Lilu”, alle ore 21. Info: www.piasco.net/sagra/default.asp e www.facebook.com/prolocopiasco?locale=it_IT



Torna la Festa d’Autunno a Pagno: un fine settimana di gusti, colori e tradizioni. Si parte sabato 7 ottobre con il “Walking Scuola Day,” un fitwalking di solidarietà. Alle 18 verrà inaugurata la mostra alla presenza delle autorità locali con rinfresco. La serata si concluderà con “Pizza in Piazza” a partire dalle 19, seguita da intrattenimento musicale. Domenica 8 ottobre si aprirà alle 10 con la 19ª Mostra della Valle Bronda. Le vie del paese si riempiranno di colori e profumi grazie al Mercatino dei Prodotti Locali, dove sarà possibile scoprire le delizie gastronomiche e le creazioni artigianali della zona. Ci sarà un’emozionante esposizione di Moto Vespe d’Epoca e sarà possibile partecipare a una visita guidata all’antica abbazia di San Colombano. Il pomeriggio sarà allietato da musica dal vivo con il gruppo itinerante di Aurelio Seimandi e Le Voci del Piemonte. Per i più piccoli truccabimbi, giochi in piazza e un mercatino dell’usato dedicato ai bambini, dove trovare oggetti e giocattoli speciali. Durante tutta la fiera saranno a disposizione street food, servizio bar, le caldarroste e le frittelle di mele. Info: www.facebook.com/pagnocomune



A Cuneo si conclude questo fine settimana il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 in corso al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Qui si può sorseggiare la fantastica birra con piatti tipici preparati al momento. Lo scenografico allestimento del padiglione firmato Paulaner, è la cornice del nuovo gruppo musicale Kuni Kumpel che con allegria e folklore è il punto di riferimento per coloro che si lasceranno coinvolgere nei prosit, nel canto e nel ballo. L'offerta musicale dal vivo ha un ricco programma anche per gli spettacoli all’esterno.

Sabato nel garden dj set di Alessandro Schiffer e la trascinante tribute disco dance 80 voglia di 90 2000 e nel padiglione i Divina; domenica ancora dj set con Schiffer all’esterno e musica bavarese nel padiglione. Sabato, dalle 16, ci saranno il concerto dei ragazzi del Conservatorio di Cuneo e le esibizioni di pole dance, balli di coppia e coreografici con Imperial Dance Academy. Domenica sono in programma l’esibizione di cheerleading del Gruppo Le Nuvole oltre al raduno di Citroen 2CV e auto storiche. Info e programma completo: https://oktoberfestcuneo.it



Nel fine settimana a Roccavione prosegue la Sagra del Marrone. Sabato, dalle 10, è in programma il primo grand prix della castagna, dalle 17.30 apericena, e a seguire la serata gastronomica musicale. Domenica 8 ottobre la Sagra apre, alle 9, con il “Tradizionale mercatino” di bancarelle artigianali e commerciali ed esposizione dei prodotti tipici e locali. Acquisti e degustazioni che possono essere intervallati a un variegato programma di mostre visitabili per tutta la giornata dalle 10. Le famiglie con bambini possono partecipare ai laboratori a cura degli animatori del progetto “Il cerchio allargato”. Vale sempre una visita il Museo del Vecchio Mulino con macine dell’800, allestimenti sugli aspetti etnografici e la natura locale. In via VIII Agosto si tiene il “Mercato dello scambio solidale” per i bambini piazza San Magno e, alle 14.30, la “Gran baldoria del Möndaj” in piazza Europa che, dalle 15, ospiterà anche il concerto dei “Sonadors” che propone le melodie tradizionali della valle e della terra occitana. Sono previsti artisti di strada, trucca bimbi e animazioni. Info: www.comune.roccavione.cn.it



Fino a domenica 8 ottobre Demonte ospiterà la storica Fiera di San Luca con il tradizionale passaggio della transumanza e tanti eventi collaterali. In programma ci saranno appuntamenti gastronomici, mostra di prodotti tipici, convegni, dimostrazioni di antichi mestieri, momenti dedicati ai più giovani e tanto altro. Sabato 7 ottobre alle 10 presso il palazzo comunale “In ricordo di Francesco Arata… consegna delle borse di studio”. Alle 15, presso il Parco Borelli, sfilata di moda e alle 17, in Municipio, convegno “Vorrei tagliare il mio bosco, cosa devo fare? - Regolamento forestale della Regione Piemonte”. Alle 20.30 Cena del bollito presso il palatenda e, a seguire, serata danzante con il gruppo “Le Mondine”. Domenica 8 sarà il giorno della Grande Fiera di San Luca. Dalle 9 le piazze del centro storico saranno invase dalle bancarelle della mostra mercato di prodotti ortofrutticoli, caseari e dall’esposizione di animali e trattori d’epoca. Alle 11 gli animali provenienti dagli alpeggi e i trattori d’epoca sfileranno per le vie del centro di Demonte accompagnati dalla banda musicale Demunteisa. Alle 13 grande polentata di San Luca presso il palatenda e nel pomeriggio grande castagnata di beneficenza. Durante la giornata ci saranno gli antichi mestieri, l’esibizione dei “Poeti del bosc” e visite guidate a Palazzo Borelli e alle Rovine del Forte. Per i più piccoli sarà presente il Ludobus. Info: www.comune.demonte.cn.it



A Cervasca “Colori, sapori e suoni d’autunno”, la tradizione della sagra dei “pisacan” e della “Servaschina” è in calendario fino a domenica 8 ottobre. Ci sarà la grande mostra micologica, che porta in esposizione tante specie di funghi. Cucina tipica con funghi e castagne saranno protagonisti della cena a tema sabato su prenotazione. Sabato 7 ci saranno mostre da visitare e l’escursione “La via dei castagni”, passeggiata ad anello di quattro chilometri tra castagni secolari e borgate storiche sulla collina cervaschese con prenotazione obbligatoria (info: www.facebook.com/parcofluvialegessostura). Alle 21 sotto il tendone ci sarà il concerto “The Beat Circus rock ’n’ roll beat band”, ingresso gratuito. Domenica 8, per tutta la giornata, lungo le strade del paese ci saranno bancarelle ed esposizione di artigianato, prodotti tipici e associazioni. Alle 16 si svolgerà la cerimonia del premio “La cura del bosco” e il sorteggio delle tessere del concorso “Io compro qui”. Info: www.comune.cervasca.cn.it e www.facebook.com/prolococervasca



A Fontanelle di Boves la Festa dei Santi Coronati proseguirà fino al 15 ottobre con un calendario ricco di appuntamenti. Sabato cena alle 20 dedicata alla bagna cauda. La giornata di domenica 8 ottobre si aprirà alle 10 con la mostra ortofrutticola e il mercato e lo scambio dei giocattoli fra i “piccoli commercianti”. Nel pomeriggio, dalle 15, giochi popolari proposti per i bambini dell’asilo, delle elementari e delle medie. Sempre nella piazza della frazione, Luigi Varrone presenterà al pubblico gli antichi mestieri utilizzando le attrezzature di una volta. Verranno servite frittelle di mele. Dalle 16 ci sarà l’esibizione dei “Beat Circus” con il loro viaggio nel passato del rock ‘n roll. Dalle 17.15 la IV edizione dell’attesa e goliardica “gara di rafting” delle paperelle di gomma nella Comuna. Info e programma completo: www.comune.boves.cn.it



A Frabosa Soprana torna nella piazza centrale sabato 7 e domenica 8 ottobre “Castagne e coltelli”.

Il programma del fine settimana conta parecchi appuntamenti. Sabato dalle 15 alle 18 ci sarà la distribuzione di caldarroste e la “Grande Polentata” in piazza Marconi. Domenica 8 dalle 9 alle 19 sono previsti il Mercatino del dolce e del salato e la presentazione di prodotti tipici locali distribuiti su tutta piazza Marconi e piazza Municipio oltre alle vie del paese. In programma la Mostra dei coltellinai della provincia di Cuneo e la visita al laboratorio dei coltelli e all’esposizione dei ferri taglienti nei locali del laboratorio di coltelleria “Frabousan Ki taiou”. Dalle 9.20 alle 13 l’Ecomuseo propone la passeggiata naturalistica dedicata alla scoperta di una delle antiche cave dei marmi di Frabosa Soprana. Richiesti abbigliamento e scarpe da trekking. Il ritrovo è presso l’ufficio turistico. Dalle 14.30 distribuzione di caldarroste e poi le “Stime e giochi popolari”. Musica con i brani e le cover della band “Sixties Graffiti”. Info: www.facebook.com/frabosa



A Roburent domenica 8 ottobre dalle 10 alle 18 si terrà la Fiera del Buon Gusto e della Tradizione, evento che si conferma una preziosa vetrina per le eccellenze, con bancarelle di prodotti tipici. Alle 12.30 ci sarà il pranzo presso la tensostruttura a base di polenta, Raschera e dolce tipico. Subito dopo le fisarmoniche in festa inizieranno a ravvivare il pomeriggio con tanta buona musica. Non mancheranno, naturalmente, caldarroste e vino, per celebrare al meglio i sapori tipici autunnali. Da non perdere è sicuramente il banchetto riservato ai dolci: castagne al rhum, castagnaccio, frittelle di mele e torta della tradizione. Alla fiera parteciperanno “Pompieropoli”, i “Cavalieri dell’antico Regno” che porteranno un’esposizione didattica di armi antiche e nel pomeriggio proporranno un’esibizione folcloristica. In occasione della fiera la Pro Loco Roburent organizza la “Castabike”. Ritrovo alle 10 davanti al Comune, alle 10.30 la partenza, rientro dopo circa un’ora, ma sarà possibile fare un secondo giro sul percorso di 10 km con 475 metri di dislivello. Il costo è di 25 euro per il noleggio dell’e‐bike, l’accompagnatore è offerto dalla Pro Loco Roburent.

Alle ore 17, presso la Confraternita di Sant’Antonio, l’ultimo appuntamento con “Libri Liberi 23” alla presenza di Marino Magliani, finalista al premio “Strega” 2022 con il libro “Il cannocchiale del tenente Dumont”. Info: www.facebook.com/roburent



A Serra di Pamparato si celebra la castagna in questo fine settimana. Si inizia sabato 7 ottobre, alle ore 17, con un laboratorio creativo per bambini che si svolgerà all’interno dei locali della Biblioteca. In serata un momento dedicato non solo ai più piccoli ma anche a genitori e nonni grazie alla coinvolgente tombola. Domenica 8 ottobre, invece, i momenti culinari, a partire dalla polentata delle 12.30. A seguire la castagnata, accompagnata dai giochi per i più piccoli, a cura dei “Micromundi”, e dalla musica per ballare e divertirsi al ritmo della musica del momento. Alle ore 16, il “lash mob” con indosso le felpe della Pro Loco di Serra.

Info: www.facebook.com/prolocoserra.pamparato



Appuntamento, sabato 7 e domenica 8 ottobre, con “Ormea dai frutti ritrovati”, manifestazione che segna l’inizio dell’autunno ormeese e che rappresenta la celebrazione di frutti e prodotti locali legati alla tradizione e all’autunno. Ricco il programma che si aprirà sabato nel Nuovo Cinema Ormea alle 16 con “Olio di oliva “, incontro con Marcello Scoccia, con degustazione a confronto tra l’olio ligure e olii prodotti in altri stati. Alle 21 sempre nel Nuovo Cinema, proiezione del film: “Il ciliegio di Rinaldo”, di Alessandro Azzarito. Si prosegue domenica, nel centro storico, con l’apertura alle 9 di “Ormea dai frutti ritrovati”, mostra mercato di frutta e di altri prodotti da coltivazioni esenti da pesticidi e da sostanze dannose per l’uomo e l’ecosistema. Non mancheranno laboratori e dimostrazioni. Sempre alle 10 in Piazza San Martino, apertura della Mostra di funghi ed erbe del Gruppo Micologico Cebano “Rebaudengo Peyronel”. Durante il pomeriggio in via Roma 104, distribuzione di the caldo e paste di Ormea, e in piazza San Martino caldarroste. Info: www.comune.ormea.cn.it/it-it/home



Appuntamento aperto a tutti a Nucetto sabato 7 e domenica 8 ottobre con la Festa del Cece di Nucetto. Sabato a partire dalle 15 laboratorio ludico-didattico per bambini e ragazzi in collaborazione con la condotta Slow Food Monregalese-Cebano con la presenza dello chef Paolo Pavarino presso la struttura Parco Gurei. Per domenica il programma della 18^ Festa del Cece di Nucetto prevede il mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici a partire dalle 9.00, il saluto delle Autorità alle 11.30; il conferimento del premio "Cece d'Oro". Alle 13.00 pranzo con menù a base di ceci di Nucetto e prodotti tipici presso struttura Parco Gurei (su prenotazione obbligatoria) e la gran castagnata con distribuzione gratuita di caldarroste dalle 15.00. Nel pomeriggio sarà possibile fare una pedalata con il ferro-ciclo messo a disposizione dai volontari del Museo Ferroviario Piemontese. Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 saranno aperti il Museo Storico di Nucetto e il Museo della linea ferroviaria Ceva - Ormea. www.nucetto.net

Info: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066777386045



A Mondovì il Circolo Acli di Carassone ha organizzato la 19ª edizione della manifestazione “Autumnus Caraxonensis” in programma per domenica 8 ottobre. Il Circolo invita tutti coloro che lo desiderano ad esporre gratuitamente opere frutto del talento, della passione e dell’ingegno. In via Vigliotti sarà dedicato uno spazio anche agli antichi mestieri. Sarà presente la compagnia storica “Artiglio del drago”, mentre alle 15.45 è in programma l’esibizione degli sbandieratori di San Damiano D’Asti con la sfilata dei Signori di Carassone. Nell’Ostu di majoilichè e di magnin” si potranno gustare polenta con sugo o formaggio, minestrone di trippe, salsiccia e crauti, pizza ed altro (gradita la prenotazione). Nel pomeriggio frittelle di mele. Gonfiabili per bambini in piazza San Giovanni. Dalle 14,30, con partenza ogni mezz’ora, visita guidata alla chiesa dei Santi Giovanni ed Evasio. Nella sacrestia di Sant’Evasio è visitabile la mostra di Ferruccio Spezzati.

Info: www.visitcuneese.it/fr/dettaglio-evento/-/d/autumnus-caraxonensis

Spettacoli e musica

A Mondovì sabato 7 ottobre verrà presentato alla stampa il Festival dei Giovani Musicisti Europei 2023. Alle 17 nella splendida cornice della Sala Ghislieri di Mondovì, sarà eseguito il concerto di anteprima del Festival dal titolo L’eredità di Corelli nel Barocco europeo, concerto che vedrà protagonisti I Giovani dell’Academia Montis Regalis diretti da Marco Ceccato, noto violoncellista e direttore filologo in vertiginosa ascesa. Il programma sarà imperniato sul concerto grosso, un genere che conobbe una straordinaria fortuna tra le fine del XVII e i primi decenni del XVIII secolo. Info: www.facebook.com/people/Academia-Montis-Regalis/100057368112930



A Niella Tanaro sabato 7 ottobre, alle 21, con “Tre sull’altalena”, la compagnia del Teatro Marenco di Ceva darà il via alla 2ª rassegna dedicata al teatro dialettale, nella sala polivalente a Niella Tanaro. Info e contatti per prenotare su: https://comune.niellatanaro.cn.it



Sabato alle 21 al Teatro Sociale di Alba arriva Filippo Caccamo con lo spettacolo "Tel chi Filippo". Lo spettacolo mette in scena un monologo coinvolgente che non dà tregua: c’è la vita degli insegnanti di oggi, tra verifiche e interrogazioni, temi scritti in verde sui fogli a quadretti, gite, consigli di classe e collegi docenti online, PTOF, burocrazia, lezioni su meet, la lim che non funziona, il rappresentante dei libri, il rapporto con la temibile segreteria e con i collaboratori scolastici. Lo show sarà in scena al Teatro Sociale G. Busca (sala Abbado) di Alba il 7 ottobre, alle ore 21 (biglietti su: www.filippocaccamo.it e sui circuiti vivaticket.it, ticketone.it).

A Cherasco un concerto di musica classica per rendere omaggio alla Madonna del rosario: l’appuntamento con i musici e cantori della “Fondazione Academia Montis Regalis” è in programma, alle 21 di sabato 7 ottobre, nel Santuario della Madonna del popolo, uno dei luoghi simbolo della spiritualità di Cherasco. L’iniziativa, intitolata “Il pianto della Madonna”, è a ingresso gratuito e rientra nel programma del Settenario, il complesso di celebrazioni civiche e religiose che, con cadenza settennale, la comunità riserva alla vergine. Info: www.comune.cherasco.cn.it



Gran finale a Busca per la diciassettesima edizione del festival internazionale di circo e arti performative Mirabilia: l’ultimo appuntamento è con la prestigiosa compagnia Rasposo e il suo Oraison. L’area dei capannoni di corso Romita 52 ospita lo chapiteau Rasposo all’interno del quale, sabato 7 ottobre alle 21, sarà possibile assistere allo spettacolo di circo contemporaneo che ha debuttato in Francia nel 2019. Lo spettacolo si pone come simbolo del tempo in cui viviamo: uno approccio artistico intimo ma anche inquietante e liberatorio, quasi una preghiera circense.

Info: Info: www.festivalmirabilia.it



Sabato, alle 21, al cinema teatro Lux di Centallo sarà inaugurata la 9ª edizione della rassegna Sim Sala Blink. Lo spettacolo è completamente firmato Blink; in scena tutti i soci del circolo magico, con “Il Giro del Mondo in 80 Magie”, coinvolgente show liberamente ispirato al romanzo “Le tour du monde en quatre-vingts jours” di Jules Verne. Ad esibirsi saranno 12 maghi, sotto l’attenta ideazione e regia di Corrado Gerbaudo, conosciuto come Arturo il Clown. Ingresso unico 7 euro. Info: https://blinkcircolomagico.it



La chiesa dei Battuti Bianchi in corso Cottolengo a Bra ospita sabato 7 ottobre alle 21 il concerto dell’Alba Vocal Ensemble. Formato da musicisti provenienti da esperienze musicali qualificate, il coro “Alba Vocal Ensemble” nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il repertorio di nicchia, spaziando dalla polifonia antica a quella contemporanea. La corale sarà accompagnata dalle note dell’organo restaurato. Per info: eventi.ztc@gmail.com



Sabato 7 ottobre alla Certosa di Pesio dalle 18.00 alle 18.45, concerto Società Corale di Cuneo, “Vespri op.37 di Rachmaninov” nell’ambito della Giornata di studi “La Certosa di Pesio …”.

Info: www.certosadipesio.org



Nella città degli Acaja la Fondazione Fossano musica è pronta a una nuova rassegna musicale di domeniche da trascorrere in compagnia delle note di docenti e ospiti. Il primo appuntamento è domenica 8 ottobre alle 11 nella sala Mosca di palazzo Burgos con Kairos Tango - Omaggio ad Astor Piazzolla. Sul palco Mario Mauro al violino, Ezio Borghese al bandoneon, Alessandra Gelfini al pianoforte e Claudio Saguatti al contrabbasso. Kairos Tango è un quartetto, un laboratorio musicale sul tango contemporaneo con arrangiamenti e brani originali.

Info e prenotazioni: https://fondazionefossanomusica.it



Alba music festival presenta “Classica”, i concerti della domenica mattina, sotto la direzione artistica di Giuseppe Nova, in occasione della Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, uno spazio di piacere e cultura dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva dell’annualità albese. Domenica 8 ottobre alle 11 il concerto “Spirito barocco”, presso la chiesa di San Giuseppe ad Alba con l’Orchestra dell’Accademia Montis Regalis. Info: www.albamusicfestival.com



Prosegue la rassegna Autunno è teatro, organizzata ogni anno dalla compagnia “Il nostro teatro” sul palco di Sinio. Il prossimo spettacolo in programma sarà domenica 8 ottobre alle 17. Il laboratorio teatrale Terzo millennio di Cengio proporrà Voglio proprio vedere come va a finire, due atti per un totale di circa un’ora e quaranta minuti, scritti e diretti da Francesca Cepollini. A recitare sono una decina di ragazzi dai 18 ai 35 anni che frequentano, da dieci anni, un corso di teatro promosso a Cengio con il supporto del Comune. È uno spettacolo che rompe la quarta parete, condizione possibile solo in alcune sale, e abbatte quella distanza imposta dalla pandemia, responsabile di aver fatto sparire l’essenza stessa del teatro. Prenotazione consigliata.

Info: www.facebook.com/nostro.sinio