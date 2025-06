La 36ª “Fausto Coppi Generali” incontra il Cuneo Bike Festival: un cerchio che si chiude, una strada che continua

Un cerchio che si chiude. La 36ª edizione della granfondo internazionale “La Fausto Coppi Generali”, in programma domenica 29 giugno 2025 con partenza e arrivo a Cuneo, aveva iniziato la sua avventura con l’apertura delle iscrizioni venerdì 20 settembre 2024, giornata inaugurale della quarta edizione del “Cuneo Bike Festival”.

A meno di tre mesi dalla sua quinta edizione, in programma dal 18 al 22 settembre 2025, il CNBF sarà presente nel villaggio della granfondo con uno spazio che ospiterà laboratori pratici sulla mobilità sostenibile e con tre talk che vedono protagonisti: l’atleta di ultra trail e sport di endurance, Davide Rivero (venerdì 27 giugno alle ore 18); il giornalista, scrittore e organizzatore di eventi sportivi (tra cui l’Eroica), Giancarlo Brocci (sabato 28 giugno alle ore 16.30). Ancora, il giornalista e scrittore Giacomo Pellizzari (sabato 28 giugno alle ore 18.15).

Lo stand del “Cuneo Bike Festival” sarà aperto venerdì 27 giugno (ore 11-21.30), sabato 28 giugno (ore 9.30-19,30) e domenica 29 giugno (ore 9.30-16). Tutte le attività proposte sono gratuite, per i talk è obbligatoria la prenotazione su Eventbrite (bit.ly/cnbf-eventbrite). Allo stand del CNBF sarà anche possibile avere alcune anticipazioni sul programma della quinta edizione, i cui primi ospiti verranno annunciati prossimamente.

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno 2025, i ragazzi del Servizio Civile Giovani e Mobilità e i tecnici del Comune di Cuneo proporranno laboratori pratici sulla mobilità sostenibile rivolti a tutte le età, da 0 a 99 anni. Attraverso esperienze interattive, i partecipanti potranno comprendere il valore delle proprie scelte quotidiane per migliorare la qualità della vita nelle città.

Venerdì 27 giugno alle ore 18 Davide Rivero, atleta di ultra trail e sport di endurance, presenterà l’associazione “Through Sport”, fondata il primo aprile scorso con un gruppo di amici. In dialogo con Gabriele Bonuomo, esperto di corsa e titolare del negozio “Outdoor”, Rivero racconterà com’è nata un’associazione che, attraverso le discipline outdoor e di endurance, vuole ispirare le persone a superare i propri limiti, prendersi cura di sé e sentirsi parte di una comunità che valorizza rispetto per l’ambiente, resilienza e solidarietà. “Through Sport” sarà presente con uno stand nel villaggio de “La Fausto Coppi Generali” da venerdì 27 a domenica 29 giugno.

Sabato 28 giugno alle ore 16.30 Giancarlo Brocci, giornalista, scrittore e deus ex machina dell’Eroica, la cicloturistica d’epoca più famosa al mondo, intervistato dall’assessora alla Cultura del Comune di Cuneo, Cristina Clerico, racconterà come i 92 iscritti della prima edizione del 1997, sono diventati oltre 9mila nel 2024. Alle 18.15, Giacomo Pellizzari, giornalista e scrittore che all’indomani sarà al debutto nella granfondo (della quale riceverà la maglia color giallo oro durante il talk), si confronterà con il giornalista Davide Rossisulla sua passione per le grandi salite – in particolare quelle oltre i 2.000 metri -, che si traduce in pedalate e parole, orali e scritte.

“Essere protagonisti per tre giorni nel villaggio de ‘La Fausto Coppi Generali’ è un ulteriore tassello nel percorso di crescita del ‘Cuneo Bike Festival’ – commenta l’assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo, Luca Pellegrino -. Per noi sarà un’occasione preziosa per promuovere la mobilità sostenibile, ascoltare storie di sport che cura, preserva e valorizza il territorio e per dare l’appuntamento al festival a settembre ai tanti appassionati che passeranno in piazza Galimberti”.

“Il ‘Cuneo Bike Festival’ darà un valore aggiunto al villaggio della granfondo internazionale ‘La Fausto Coppi Generali’ – aggiunge Davide Lauro, presidente dell’asd Fausto Coppi on the road -. La sinergia intrapresa l’anno scorso si sta affermando sempre di più come una strategia vincente per entrambi gli attori che, in modi diversi ma complementari, lavorano nella stessa direzione di promozione del territorio e della mobilità sostenibile”.