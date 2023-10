Fratelli d’Italia della Granda vicina al popolo e alle istituzioni di Israele

Riceviamo e pubblichiamo.

***

A seguito dei recenti e deprecabili attacchi terroristici che hanno colpito l’innocente popolazione israeliana, il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia della Provincia di Cuneo, così come il Partito tutto, esprimono con assoluta fermezza il proprio appoggio allo Stato di Israele.

Il violento attacco di Hamas non può trovare alcuna giustificazione e si configura come una palese aggressione compiuta da un gruppo terrorista islamista nei confronti della popolazione civile israeliana. A farne le spese uomini e donne civili, tra loro anche bambini e anziani.

Con il cuore pesante per le vite perdute e il dolore causato alle famiglie delle vittime, eleviamo la nostra voce in un’unanime e ferma denuncia di queste azioni cruente compiute su civili inermi. Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia della Provincia di Cuneo è vicino, con spirito di sincera e profonda solidarietà, al popolo israeliano e a tutta la Comunità Ebraica.

In questi momenti difficili, è dovere di ogni forza politica e civile promuovere valori di pace, cooperazione e rispetto reciproco, respingendo con decisione ogni forma di terrorismo.

Come da storia e tradizione del nostro Partito, ribadiamo il nostro impegno costante nel contrasto ad ogni forma di antisemitismo ed intolleranza, promuovendo un dialogo costruttivo ed inclusivo a tutti i livelli della società. Invitiamo tutti i nostri concittadini ad unirsi in un pensiero di profondo cordoglio per le vittime e di ferma condanna contro gli autori di questi ignobili attacchi, con la speranza che la sicurezza possa tornare a regnare in Israele e in tutto il Medio Oriente.

Fratelli d’Italia, Federazione Provinciale di Cuneo.