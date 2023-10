L'ambulanza dei desideri di ABACUS realizza il sogno di Francesco: sfrecciare su una Ferrari

"Ciao, sono Francesco ho 26 anni e ho la distrofia muscolare di Duchenne. È una malattia degenerativa dei muscoli che porta alla perdita di forza. Mi piacerebbe molto poter realizzare il mio desiderio di correre in pista con una macchina sportiva perché il brivido della velocità mi dà adrenalina e mi fa sentire vivo".

Così Francesco, un ragazzo cuneese di 26 anni, ha chiesto all'Ambulanza dei desidesi di ABACUS onlus (Amici di Busca e Amici di Ceva Uniti e Solidali),di realizzare il suo sogno, poter sfrecciare a bordo di una super car.

Dopo mesi di preparazione e prove tecniche per il viaggio, lo scorso sabato 7 ottobre, il sogno di Francesco è diventato realtà sulla pista di Arese.

"Lo scorso week end siamo riusciti finalmente a rendere concreto il nostro progetto - spiegano da ABACUS Onlus - "Quello di Francesco è stato il primo desiderio realizzato grazie all'ambulanza dei desideri, progetto messo in cantiere sin dal 2018, ma che è stato rallentato a causa della pandemia. Non potevamo dire di no alla richiesta di Francesco e così da fine giugno abbiamo lavorato per organizzare il tutto. Abbiamo trovato una Ferrari 430 equipaggiata con cinture a 4 punti in grado di poterlo fare 'volare' a oltre 200 km/ora."

L'ambulanza dei desideri, nata da un’idea di Pietro La Ciura, già direttore della Struttura Cure Palliative e Hospice dell’Asl CN1, condivisa da Carlo Muzzulini, già primario della Medicina Interna dell’Ospedale di Ceva, ha come scopo quello di esaudire il desiderio o l’ultimo desiderio di persone affette da malattie terminali o con gravi limitazioni funzionali legati ad un handicap altamente invalidante ed è stata realizzata grazie al prezioso contributo della Fondazione Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi e una convenzione stipulata con la Croce Bianca di Ceva, che ha messo a disposizione il mezzo e l'autista.

Grande l'emozione di Francesco che ha potuto incontrare e porre domande ai piloti grazie alla RSE Italia, ditta che offre queste possibilità in varie piste in Italia. Francesco ha potuto accedere anche alla zona “box” dove ha potuto incontrare gli istruttori e vedere tutti i modelli di auto disponibili.

Questo è stato il primo viaggio che ha portato alla realizzazione di un sogno, ma il percorso dell'ambulanza dei desideri è ancora lungo. Per chi volesse prendere contatto con l'associazione per informazioni o per sostenere l'iniziativa può consultare il sito internet https://abacusonlus.com o scrivere alla mail abacus.onlus@gmail.com