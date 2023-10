Rifreddo, dopo la pausa estiva riparte il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Ricordiamo, inoltre, che durante la sua esistenza il Consiglio di ragazzi ha attivamente partecipato alle manifestazioni del paese, tra cui: la tombolata della befana, il Carnevale, la caccia alle uova per Pasqua, la Festa dell’Albero, Spazzamondo, la Giornata contadina e la Notte delle Streghe.

Inoltre, ha messo in atto numerose raccolte fondi, tra cui: quella per l’acquisto di un defibrillatore, quella per l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, quella per le comunità dei bambini brasiliani di Palmares di Don Angelo Vincenti e raccolto di anno in anno offerte per la scuola dell’infanzia e la scuola elementare, acquistando per le realtà scolastiche cittadine materiale e due schermi interattivi. Tutte attività che sono sicuramente un bel esempio e che hanno fatto capire alle nuove generazioni l’importanza di mettersi in gioco e partecipare attivamente alla vita di comunità.