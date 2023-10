Un campus scolastico di eccellenza: a Verzuolo inaugurato il nuovo Itis Rivoira [FOTO E VIDEO]

C’è chi sale a piedi, chi in bicicletta chi in bus e in auto, sulla strada appena riasfaltata, per assistere all’inaugurazione del nuovo Itis Rivoira sulla collina di Verzuolo.

Oltre ai 345 studenti che frequentano l’Istituto tecnico industriale, i loro professori il personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata), erano centinaia le persone, tra cui molti genitori, che oggi, lunedì 9 ottobre, non hanno voluto mancare all’inaugurazione della nuova sede dell’Istituto tecnico industriale.

Dopo cinque anni il ‘Rivoira’ ha una nuova scuola, realizzata di fianco all’istituto Agrario, da decenni costruito sul quel sito, che da oggi diventa un vero e proprio ‘campus’ scolastico che ospita i 600 studenti della due scuole

E proprio di un campus aveva parlato a giugno, durante un sopralluogo al cantiere il Flavio Girodengo dirigente dell'Istituto Denina-Pellico-Rivoira di Saluzzo di cui l’Itis è una sezione staccata.

Il preside, prima del taglio del nastro, interviene raccontando agli studenti in modo metaforico tutto l’iter dalla scuola a partire dal gennaio 2018 quando, dopo le vacanze di Natale, la sede di piazza don Orione era stata chiusa improvvisamente a seguito del responso negativo sulla staticità.

“Paragoniamo questa scuola a un'auto ‘fuoristrada’ che sale in montagna – dice il preside Flavio Girodengo -. Cinque anni fa, così come un'auto vecchia l’Itis, non ha ‘passato la revisione’ e noi abbiamo dovuto farci prestare delle automobili che però non erano perfettamente adatte ai nostri viaggiatori, ovvero a voi ragazzi, trovando nel minor tempo possibile nuove aule per poter permettere che non venissero perse le lezioni.

Se paragoniamo la scuola ad un'auto, oggi dobbiamo dire che ci è stata consegnata nuova e dobbiamo farla funzionare bene, rispettandola con tutte le dovute cautele ed apprezzandola.

All’epoca – spiega Flavio Girodengo - grazie ad una grande macchina organizzativa, messa in moto dall’allora dirigente Antonio Colombero assieme alla vice preside dell’Itis Michela Ghigo con le sue omologhe Federica Viale del Denina e Daniela Cozzupoli del Pellico, e al professor Massimo Peirone, attuale vice preside, si è riusciti a trovare collocazioni provvisorie nelle aule di Saluzzo e anche dell’Afp di Verzuolo che ospitavano i laboratori.

I ragazzi hanno perso solo due giorni di scuola, il tempo minimo per poter allestire le aule che li hanno ospitati per 6 mesi fino a giugno.

Dal settembre 2018, fino alle scorso venerdì 7 ottobre, sono stati ospitati nelle scuole medie di via Europa, grazie alla messa a disposizione del Comune”.

Alcuni rappresentanti dei ragazzi hanno poi partecipato alla presentazione della scuola in aula in aula magna dove sono intervenuti il presidente della Regione Alberto Cirio, il consigliere regionale Paolo Demarchi, il presidente della Provincia Luca Robaldo, il suo predecessore Federico Borgna, il consigliere provinciale con delega alla scuola Davide Sannazzaro, con Milva Rinaudo che lo aveva preceduto nell’amministrazione passata, il sindaco Giancarlo Panero. A fare gli onori di casa il dirigente Flavio Girodengo con Antonio Colombero, preside dell’Itis nel 2018.

Luca Robaldo ha ricordato “l’importanza della sinergia e la perseveranza nella collaborazione con la quale si sono ottenuti ottimi risultati; nonostante alcuni intoppi burocratici si è arrivati al risultato finale. Nella nostra provincia di qui al 2026 vi saranno altri quattro nuovi edifici scolastici”.

Robaldo ha poi ringraziato il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero, l’amministrazione comunale e tutti coloro che in questi cinque anni si sono adoperati per realizzare la nuova struttura tra cui Fabrizio Freni, dirigente settore Edilizia scolastica Provincia di Cuneo e i suoi collaboratori”.

Il presidente Alberto Cirio nel suo intervento ha specificato: “Per l’Itis è stato utilizzato uno dei finanziamenti del Pnrr tra i più importanti impegnati sulla Provincia di Cuneo. Dobbiamo investire sulla scuola, sul suo personale e gli studenti, dando loro la possibilità di lavorare in un luogo sicuro. Dobbiamo essere orgogliosi delle nostre scuole”.

Il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero ha ricordato che dal giugno 2024 la vecchia struttura dell’Itis di piazza Don Orione passerà dalla Provincia al Comune e si dovrà decidere come utilizzarla.

Al taglio del nastro erano presenti anche i fratelli Michelangelo e Piero Rivoira, che con la loro azienda da anni sostengono con donazioni la scuola al cui padre Giovanni è stata intitolata anni fa.

I tanti studenti del vicino Istituto Agrario con il vicepreside dell’istituto Gianni Gabutto hanno accolto i ragazzi dell’Itis con un applauso.

Mentre il viceparroco di Verzuolo don Luca Margaria ha benedetto la struttura.

Intanto sono iniziate le lezioni nelle aule e nei laboratori che possono contenere fino a 25 ragazzi e ragazze, in notevole minoranza in quanto se ne contano solo 10.

Riguardo alla convivenza delle due scuole, si è quindi iniziato sotto i migliori auspici: oltre alla nuova palestra gli studenti condividono anche i sei autobus di Bus Company che, grazie all’allargamento del piazzale, possono salire e fare manovra sulla collina di via IV novembre.