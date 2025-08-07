Piasco: al via gli interventi di riqualificazione negli istituti comunali

L'Amministrazione Comunale di Piasco è impegnata in una serie di significativi interventi di riqualificazione degli edifici scolastici del territorio, in vista dell'imminente ripresa delle attività didattiche. Il piano di interventi, già in piena fase esecutiva, prevede diverse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono in corso lavori di tinteggiatura delle aule, sistemazione del terrazzo e ripristino del portoncino d'ingresso, mentre nella scuola secondaria si stanno completando i lavori di insonorizzazione. Parallelamente, prosegue la costruzione del nuovo locale mensa, un'opera che amplierà significativamente i servizi offerti agli studenti.

"L'obiettivo è chiaro: garantire ambienti sicuri, accoglienti e funzionali per tutti gli studenti, il personale scolastico e le famiglie", sottolinea Stefania Dalmasso, sindaca di Piasco.

La convinzione alla base di questi interventi è che una struttura scolastica ben curata e dotata di spazi adeguati rappresenti il fondamento essenziale per una didattica di qualità e per il benessere quotidiano dell'intera comunità scolastica.