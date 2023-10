Si ridisegna via Luigi Gallo a Cuneo: percorso a chicane e 26 parcheggi in meno

Si procederà a breve con un intervento su via Luigi Gallo per garantire una maggiore sicurezza e diminuire il tasso di incidentalità del tratto di strada che da corso Garibaldi porta a Corso Dante.

Verranno ridisegnati i parcheggi al fine di dare maggiore spazio alla carreggiata, dal momento che gli abitanti lamentano frequenti danni alle auto parcheggiate o occupazione dei marciapiedi, mentre Vigili del fuoco e ambulanze hanno spesso segnalato problemi di passaggio duranti gli interventi.

In particolare, resteranno i parcheggi longitudinali da un solo lato della strada e in ordine sfalsato nei tre isolati con minore larghezza. Nel primo e secondo isolato (tra corso Garibaldi e via Statuto) saranno sul lato ovest (ovvero a destra, nel senso di percorrenza), mentre nel quarto isolato (tra via D’Azeglio e corso Dante) saranno sul lato est, cioè a sinistra nel senso di percorrenza.

Questo intervento porterà un aumento dello spazio destinato alla viabilità veicolare, ma costringerà anche a una limitazione della velocità. In termini tecnici si parla di “deflessione orizzontale dell’asse stradale (o ‘chicane’), che è individuata quale misura di moderazione della velocità nel Piano della Sicurezza Stradale della Regione Piemonte, oltreché nelle linee guida per la redazione dei piani di sicurezza stradale urbana nazionali ed europei. Le auto sono cioè costrette a una velocità molto ridotta per seguire il tracciato della carreggiata, a beneficio della sicurezza di ciclisti e pedoni.

La rimodulazione prevede la creazione di 58 stalli di sosta – oltre i due stalli per persone con ridotte o impedite capacità motorie – con la perdita di circa 26 posti auto rispetto al numero attuale.

Così Luca Pellegrino, assessore alla mobilità: “Abbiamo accolto le richieste dei residenti e procederemo a modificare la sistemazione dei parcheggi per migliorare la transitabilità. Purtroppo la larghezza della strada non consente la tracciatura di parcheggi a lisca di pesce, quindi si perderanno alcuni posti. Nonostante questo pensiamo sia opportuno procedere, per mettere fine a una situazione che ripetutamente è stata occasione di infrazioni e danni alle auto parcheggiate da chi transita troppo velocemente in un tratto di strada che per altro è in zona 30”.