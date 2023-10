Alba si cala nell'atmosfera medievale. Sabato e domenica torna il Baccanale dei borghi

Piatti della tradizione, street food, dolci, vini, birra, ma anche costumi, giochi e intrattenimenti storici. Il menu culinario e della rievocazione storica medievale di Alba sarà servito il prossimo fine settimana, in occasione del Baccanale dei borghi. I figuranti in costume accoglieranno i curiosi nel centro storico di Alba tra suggestioni antiche, buon bere e buon mangiare. Attraverso le attività e le musiche dei borghigiani si potrà vedere e toccare con mano come poteva essere la vita nel medioevo albese, calandosi nell’atmosfera e nei dettagli propri dell’antichità.

Ogni borgo occupa un’area della città e offre ai passanti piatti della tradizione da gustare camminando, mentre ci si sposta alla ricerca di una nuova goloseria. Tajarin, bagasse con lardo o formaggio fuso, panini col bollito o la lingua, grigliate di carne, tomini e uova al tartufo, ma anche dolci di ogni tipo, sono solo alcuni dei piatti con cui sfamarsi. Non mancheranno neanche i tradizionali giochi per far divertire grandi e piccini con l'obiettivo di aggiudicarsi una bottiglia di vino: ci si aguzzerà nella pesca delle bottiglia, la ruota della fortuna, si cavalcheranno asini (finti) per gonfiare palloncini saltando sulle loro selle e si cercherà di infilzare salami con le freccette.

"Come già l'anno scorso abbiamo optato per una formula di un Baccanale più diffuso con l'utilizzo anche di piazza Rossetti, un modo per occupare tutto il centro storico, spiega Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri-. I borghi San Lorenzo e Moretta saranno in piazza Risorgimento. I Brichet avranno il loro quartier generale in piazza San Giovanni, alle spalle del Duomo, fra le piazze Rossetti e Miroglio si troveranno il gruppo storico della città di Alba, Santa Rosalia e gli sbandieratori. Piazza Garibaldi accoglierà Santa Barbara e piazza San Francesco il borgo del Fumo. Patin e tesor sarà in via Teobaldo Calissano, mentre il borgo San Martino e le Rane si troveranno davanti al Teatro sociale. Gli arredi, le scenografie e i costumi richiameranno episodi legati al passato medievale e regaleranno un'atmosfera indimenticabile".