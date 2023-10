Il 17 ottobre interruzione dell'energia elettrica in alcune zone di Alba

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica martedì 17 ottobre dalle ore 13:00 alle ore 16:30 nelle seguenti vie cittadine:

· Via dei Partigiani da 21 a 25, da 31 a 33

· Via dei Partigiani da 36 a 42, 36/1, ip

· Strada Croci da 22 a 30

· Strada Croci 15

· Strada Vedetta 21, sn

· Località Rivoli, 20

L'interruzione di energia elettrica interessa solo i clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.