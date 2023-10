Al via gli interventi di sistemazione e bitumatura di alcuni tratti stradali della valle Bormida cuneese

Via libera della Provincia al progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento dell’accessibilità all’area interna della valle Bormida. Si tratta di intervenire sulla regimazione delle acque piovane, la protezione dei versanti e il ripristino del piano viabile. Il progetto, approvato con decreto del presidente Luca Robaldo, prevede la bitumatura di alcuni tratti stradali della valle Bormida cuneese, per sistemare il manto stradale. Si interverrà con la sbanchinatura, fresatura, stesa del manto bitumato e nuova segnaletica orizzontale per un costo totale 232.000 euro. L’intervento rientra nel programma 2021-2026 delle opere programmate dalla Provincia di Cuneo per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l’accessibilità delle aree interne, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

"La consigliera provinciale delegata Annamaria Molinari: “Ogni intervento che si riesce a realizzare è un passo in avanti nel cammino di miglioramento della scorrevolezza e, quindi, della sicurezza della nostra viabilità provinciale. Sono pertanto molto soddisfatta per questo nuovo progetto che parte”.