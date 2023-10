Con il Concerto d'Autunno a Revello si festeggia in anteprima il centenario del Gruppo Alpini del paese, che ricorre nel 2024

In attesa dei festeggiamenti per il centenario del Gruppo alpini di Revello che ricorre nel 2024, sabato 14 ottobre alle 21 nella Chiesa della Confraternita del paese all’imbocco della valle Po, in via Vittorio Emanuele III (di fronte all’antica ala mercatale) si terrà il “Concerto d’autunno”

Protagoniste saranno le due corali alpine “Tenente Guglielmo Bracco” di Revello (sezione Ana di Saluzzo) e "D'le piase" di Campiglione Fenile (sezione Ana di Pinerolo).

Le voci dei due gruppi alpini risuoneranno con forza e sentimento, portando in vita melodie che evocano le montagne, la solidarietà, la natura incontaminata e l'amore per la propria terra.

Un appuntamento che già si preannuncia come un momento di grande importanza e significato, un'anticipazione dei festeggiamenti che culmineranno nel 2024.

Ingresso libero.