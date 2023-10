Cosa fare dopo le medie? Il Liceo Musicale "Ego Bianchi" di Cuneo si presenta

Questo liceo ha l’obiettivo di fornire allo studente le competenze necessarie per l’esecuzione, l’interpretazione e la composizione musicale, ma anche quelle legate a tutti i licei.

L’offerta formativa prevede la scelta da parte dello studente di due strumenti musicali tra pianoforte, chitarra, percussioni, violino, violoncello, viola, contrabbasso, flauto, clarinetto, oboe, saxofono, tromba, trombone, corno, arpa, fisarmonica e canto. Il programma include, oltre alla pratica dello strumento, una vasta conoscenza nei vari ambiti musicali in modo da ampliare le possibilità degli studenti al termine dei cinque anni. Inoltre, dall’anno scolastico 2023/2024 è stato attivato il liceo coreutico sezione danza classica e contemporanea.

Il professor Flavio Becchis è il nuovo vice-preside del liceo e abbiamo chiesto proprio a lui di presentarsi.

“Insegno al Liceo Musicale dal 2003, nei vari anni ho insegnato storia della musica, teoria analisi e composizione, pianoforte e coro. Ho conseguito il diploma di pianoforte, di didattica della musica, prepolifonia e composizione e direzione di coro. Dal 2006 al 2010 ho studiato presso il Lichtenberger Institut fur angewandte Stimmphysiologie per migliorare le mie conoscenze sulla fisiologia della voce. Con il coro del Liceo Musicale, che ho diretto per oltre 12 anni, abbiamo ottenuto ottimi risultati in concorsi nazionali, Primo Premio al concorso Nazionale di Quartiano (LO) alla presenza di una giuria importante, il coro ha preparato importanti programmi quali il Requiem di Mozart k 626, i Liebensliederwalzer di Brahms, la rappresentazione del Festino del Giovedì Grasso avanti cena di Adriano Banchieri. Nel 2009 il coro del Liceo era stato scelto per rappresentare l’Italia al Parlamento Europeo dalla Feniarco, manifestazione che poi purtroppo non si era realizzata. Sono il direttore artistico del Progetto Palestrina, dove con un gruppo scelto di cantori cantiamo esclusivamente musiche del “Princeps musicae”. Dirigo inoltre il coro Polifonico di Boves e la storica corale La Baita affiliata al CAI di Cuneo”.

Se dovesse descrivere la sua scuola con dieci aggettivi quali indicherebbe?

1 Sorprendente. Gli stessi ragazzi più volte ci sorprendono e ci danno delle lezioni di vita.

2 Unitaria. Tra i docenti ho cercato di costruire un clima di armonia, perché più volte mi sono reso conto che per andare avanti è necessario essere uniti e condividere gli stessi obiettivi. C’è sempre da imparare.

3 Comunicativa. La musica è un linguaggio che senza parole può esprimere i nostri sentimenti

4 Accogliente. I ragazzi fanno fatica a lasciare la scuola dopo aver vissuto esperienze importanti grazie a momenti condivisi insieme.

5 Universale. Il linguaggio stesso della musica ci permette di superare le barriere linguistiche e anche negli scambi con studenti di altre nazioni la musica crea unione e gruppo.

6 Condivisione. Si creano molte relazioni tra i ragazzi dalla classe prima alla quinta. Attraverso l’orchestra e il coro spesso si creano.

7 Amicale. Crea amicizia tra ragazzi provenienti da diverse località della provincia e non solo.

8 Qualificante. Perché professionalizza attraverso il mondo musicale. Un nostro alunno ha recentemente vinto il concorso al Teatro alla Scala come violinista dell’orchestra, un altro nostro alunno flautista ha vinto il concorso “Carl Nielsen” di Odense e l’ha lanciato ad una importante carriera internazionale, un altro ancora è primo clarinetto solista della Suzhou Symphony Orchestra. E tanti altri che sicuramente ho dimenticato

9 Esperienziale. I ragazzi imparano a suonare e a cantare. Partecipano alle rappresentazioni operistiche dei “grandi eventi” cuneesi.

10 Inclusiva. Verso la disabilità.

11 Poliedrica. Perché siamo aperti a musiche diversi nei diversi stili di musica. Aspetti vari e molteplici.

Perché un ragazzo dovrebbe sceglierla?

“Spesso una domanda che mi viene posta è, cosa può fare un ragazzo dopo il Liceo Musicale? Io porto l’esperienza personale dei miei figli, infatti ben 3 su 4 hanno frequentato il Liceo Musicale. La più grande si è poi diplomata in violoncello al Conservatorio e ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze della Formazione e adesso è di ruolo nella scuola elementare. Il terzo figlio è diventato agente di Polizia Locale dopo aver superato più concorsi e adesso continua a studiare all’università. La più piccola frequenta Scienze della Formazione e segue l’iter della sorella maggiore.

Alcuni dopo il Liceo Musicale continuano a studiare musica in Conservatorio, ma altri si iscrivono ad una qualsiasi università e molti ottengono ottimi risultati. Capita di rincontrarli a distanza di anni e insieme ripercorrere le belle esperienze vissute insieme in armonia presso la nostra scuola”

Per conoscere meglio il Liceo, i docenti, gli allievi e ascoltare le loro esibizioni è sufficiente partecipare a una delle giornate di scuola aperta previste nei prossimi mesi. La prima sarà mercoledì 18 ottobre, mentre le successive sono in programma per lunedì 20 novembre e lunedì 15 gennaio entrambe in sede in corso De Gasperi dalle ore 14.30 alle 16.30

Lunedì 18 dicembre si potrà invece assistere a uno spettacolo degli allievi presso il Teatro Salesiani in via San Giovanni Bosco 21 sempre dalle ore 14.30 alle 16.30

Occorre prenotare la visita inviando una mail elda.giordana@bianchivirginio.it a cui ci si può rivolgere anche per chiedere ulteriori informazioni.