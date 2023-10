Mondovì, pubblicata l’indagine di mercato per la nuova gestione del bocciodromo del Ferrone

È stata pubblicata in questi giorni l’apposita indagine di mercato volta ad individuare il nuovo gestore del complesso sportivo, con annesso bocciodromo, sito in corso Europa n. 34. La procedura di individuazione si avvarrà della piattaforma Tuttogare (raggiungibile dal seguente link https://mondovi.tuttogare.it/index.php) e prevede che il soggetto concessionario si impegni ad utilizzare e a gestire l’impianto sportivo per il gioco del tennis e delle bocce fino al 31 ottobre 2024, assumendo a proprio carico gli oneri per la manutenzione ordinaria e le utenze (energia elettrica, acqua potabile, acqua sanitaria/riscaldamento…) e corrispondendo al Comune di Mondovì un canone di € 3.605,00 oltre IVA.

Al momento della presentazione della propria offerta, inoltre, gli operatori economici interessati dovranno possedere specifici requisiti di capacità tecnica e professionale, dimostrando in particolare di aver gestito impianti sportivi per la pratica di discipline riconosciute dal CONI nell’ultimo triennio (anni 2020, 2021, 2022 e 2023) a favore di Enti pubblici e privati. Le singole proposte dovranno pervenire entro e non oltre le 23:59 del giorno sabato 21 ottobre 2023 esclusivamente tramite la suddetta piattaforma telematica.