La Morra, senza assicurazione e revisione non si ferma al posto di blocco: nei guai un 38enne

Durante un normale posto di controllo sulla circolazione stradale da parte di una pattuglia del Comando di Polizia Locale del Comune di La Morra, tramite l’ausilio di apparecchiatura per la rilevazione elettronica dei veicoli in grado di verificare potenziali irregolarità relative alla copertura assicurativa, alla omessa revisione e ai veicoli oggetto di furto, è stato intimato l’ALT a un veicolo di grossa cilindrata segnalato come non assicurato e con revisione scaduta.

Alla vista degli operatori il conducente non ha arrestato il veicolo e proseguito la sua marcia cercando di eludere il controllo: è stato in seguito rintracciato, un uomo di 38 anni residente in provincia, al quale oltre il deferimento alla Prefettura di Cuneo per il mancato rispetto dell’ALT sono stati notificate le violazioni riguardanti la mancanza di copertura assicurativa e l’omessa revisione di legge.

Si rammenta che non fermarsi all’ALT intimato da un Operatore di Polizia, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è sanzionato con il pagamento di un’ammenda che va da 87 a 344 euro e la decurtazione di tre punti sulla patente. Circolare senza copertura assicurativa o con la stessa scaduta porta a una sanzione che va da 866 a 1.732 euro, la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo e la decurtazione di cinque punti sulla patente di guida. Infine circolare senza revisione o con la stessa caduta viene sanzionato con un’ammenda che va da euro 173 a euro 347 e la sospensione del veicolo dalla circolazione.