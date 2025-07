Asilo nido di corso Europa ad Alba: lavori avanzati solo al 15 %

Il tema del cantiere dell’asilo nido in corso Europa è tornato in Consiglio comunale con una nuova interrogazione presentata dal consigliere di opposizione Massimo Reggio. Sono stati chiesti aggiornamenti sul cantiere, dopo che il cantiere ha ricevuto una visita della Guardia di Finanza. Ma l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità di accesso alla nuova struttura, dopo che l’amministrazione ha rinunciato alla realizzazione immediata della bretella tra via dell’Acquedotto e corso Europa.

“I residenti continuano a segnalare preoccupazioni. Vogliamo sapere se è stato avviato uno studio sulla viabilità, o se la Giunta ritiene sufficiente l’assetto attuale”, ha detto Reggio.

L’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio ha confermato che lo stato di avanzamento dei lavori è “attualmente al 15-16%, un dato non ottimale”. La struttura portante è in fase di realizzazione e “sono stati effettuati i primi getti nella parte costruita con sistema tradizionale”. Fenocchio ha spiegato che “recenti cambiamenti nell’organizzazione interna dell’impresa esecutrice hanno migliorato leggermente il coordinamento operativo, ma resta difficile oggi garantire il rispetto pieno del cronoprogramma previsto dal contratto”.

Quanto alla viabilità, l’assessore ha ribadito che l’accesso principale sarà su corso Europa, mentre l’ingresso secondario – riservato a forniture come la mensa – avverrà da via dell’Acquedotto. “Il collegamento originario previsto dalla bretella non è stato cancellato: resta oggetto di studio. Il tracciato è già individuato, e il progetto garantirà un unico sbocco su corso Europa, evitando conflitti tra accessi ravvicinati”.

“Speriamo si arrivi a una soluzione efficiente e che la scuola venga ultimata in tempo”, ha detto Reggio in replica. “Ma sul fronte dei ritardi e delle eventuali conseguenze sui finanziamenti PNRR, non è stato detto nulla. Sarebbe importante condividere anche gli scenari più critici con il Consiglio”