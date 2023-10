Gli odontoiatri di Unica Clinica Dentale sulla prevenzione orale

La prima visita dal dentista è un passo fondamentale per la prevenzione e la cura della salute orale e generale. Tuttavia, molte persone rimandano o evitano questo appuntamento perché provano ansia, paura o vergogna.

In questo articolo vogliamo spiegare perché è importante fare la prima visita dal dentista, come prepararsi e cosa aspettarsi, per incoraggiare i nostri lettori a prendersi cura della loro bocca con fiducia e serenità.

Per spiegare al meglio l’importanza della prevenzione orale ci facciamo aiutare dagli odontoiatri di Unica Clinica Dentale.

L’ALLARME LANCIATO DAI PROFESSIONISTI

Gli italiani non si sottopongono alle visite di controllo dal dentista con la frequenza consigliata. Secondo i dati raccolti da vari studi e sondaggi, solo il 38% degli italiani va dal dentista almeno una volta all’anno, mentre il 62% lo fa raramente o mai. Questo comporta gravi conseguenze per la salute orale e generale degli italiani, che presentano un’alta incidenza di carie, infiammazioni, infezioni e perdita di denti. “Per evitare questi problemi è necessario prenotare una prima visita di valutazione. L’odontoiatra, valutato lo stato dei denti e del cavo orale, programmerà un calendario di visite di controllo a cui attenersi. Questo è quello che ci si augura. È importante, però, sapere che è sempre possibile prenotare un controllo dal dentista e che nessun paziente verrà redarguito perché ha saltato delle visite programmate. Se da un lato è necessario essere consapevoli che con la prevenzione si possono evitare tanti problemi, dall’altro è bene far sapere che ci sarà sempre la ferma volontà di trovare la miglior soluzione possibile, anche alla situazione più complessa. Da Unica Clinica Dentale, raggiungere il miglior risultato funzionale ed estetico possibile è l’obiettivo di ogni percorso di cura”.

PERCHÉ È IMPORTANTE FARE LA PRIMA VISITA DAL DENTISTA?

La prima visita dal dentista ha lo scopo di valutare lo stato di salute della bocca e dei denti, individuare eventuali problemi o patologie e stabilire un piano di cura personalizzato. La prima visita permette al dentista di intervenire tempestivamente e in modo adeguato su eventuali carie, tartaro, infiammazioni, infezioni, lesioni, anomalie anatomiche, malocclusioni o altre alterazioni dentali. La prima visita consente anche al paziente di ricevere consigli utili su come mantenere una corretta igiene orale, su quali prodotti usare, su come prevenire le malattie dentali e su come migliorare l’estetica e la funzionalità del sorriso. La prima visita è quindi essenziale per preservare la salute orale e generale del paziente, prevenendo complicazioni più gravi e costose in futuro. “Nei nostri centri abbiamo inserito la figura del tutor commerciale che ha proprio il ruolo di assistere e informare il paziente. Questa figura aiuterà il paziente ad esprimere tutti le sue esigenze, le eventuali perplessità e le sue aspettative. Sulla base di questi l’odontoiatra farà la sua proposta del piano di cura. Non esiste un percorso universale, ma il migliore possibile per il singolo paziente tenendo in considerazione il punto di partenza, l’obiettivo che si vuole raggiungere e tutto il percorso che il paziente dovrà affrontare. Per rispetto della persona, proponiamo solo soluzioni sostenibili da tutti i punti di vista, bilanciando sempre costi e benefici”.

COME PREPARARSI ALLA PRIMA VISITA DAL DENTISTA?

Per prepararsi alla prima visita dal dentista, il paziente non ha bisogno di fare grandi cose. Innanzitutto, deve prenotare la visita e presentarsi puntualmente all’appuntamento. L’ideale è arrivare in studio tranquilli, il più possibile almeno. È bene portare con sé la documentazione medica e odontoiatrica precedente e comunicare in fase di raccolta dati e anamnesi eventuali patologie o terapie in corso.

COSA ASPETTARSI DALLA PRIMA VISITA DAL DENTISTA?

La prima visita dal dentista si compone di tre fasi principali: l’anamnesi, l’esame clinico e l’esame radiografico. L’anamnesi è la raccolta delle informazioni relative alla storia medica e odontoiatrica del paziente. Da Unica Clinica Dentale questa fase si svolge nell’area accoglienza alla presenza della receptionist. “Prima dell’esame clinico chi si rivolge ad Unica viene accolto nell’ufficio del tutor commerciale per iniziare una conoscenza funzionale a ricevere un supporto lungo tutta la durata del rapporto con lo studio dentistico, veramente di aiuto se si decide di intraprendere un percorso di cura”. L’esame clinico è l’osservazione diretta della bocca e dei denti del paziente. L’esame radiografico è l’acquisizione di immagini radiografiche della bocca e dei denti del paziente. Da Unica Clinica Dentale l’esame radiografico e il più approfondito esame diagnostico avvengono direttamente in sede. In centri dove mancano i macchinari per gli esami radiografici viene chiesto di effettuare una radiografia panoramica prima di presentarsi all’appuntamento. Al termine della visita, il dentista spiega al paziente i risultati dell’esame, gli illustra le possibili opzioni terapeutiche. “Il tutor commerciale ha il ruolo di valutare il piano di cura con il paziente dal punto di vista organizzativo, in modo da accertarsi che venga compreso e poter fargli fare una scelta consapevole. I dettagli degli interventi di cura sono già stati presentati dall’odontoiatra in sala visite, tramite la visione delle immagini su un grande schermo posto di fronte alla poltrona. In questo modo il paziente può in primis rendersi conto della condizione dei suoi denti e successivamente valutare la proposta di intervento per risolvere il problema”.

COME RASSICURARE IL PAZIENTE?

“Bisogna ricordare che la prima visita non è dolorosa né invasiva, ma solo informativa ed esplorativa. L’odontoiatra usa strumenti delicati e sicuri per esaminare la bocca e i denti del paziente, senza provocare fastidio o disagio”. Se in uno studio dentale si respira un clima di fiducia e di collaborazione è merito degli odontoiatri che usano tecniche di comunicazione efficaci ed empatiche. L’ascolto delle esigenze del paziente è fondamentale. “Da Unica Clinica Dentale cerchiamo di fare in modo che nessun paziente esca con dubbi e perplessità. Il paziente ha un ruolo centrale, ma concretamente, non è una frase fatta. Attenzione ad una comunicazione efficace, empatia, rispetto dei tempi e dei ritmi delle persone che si affidano a noi per le cure dentali sono imprescindibili. Lavoriamo con trasparenza e in pieno rispetto della deontologia della professione. Chi ci dà fiducia e sceglie noi per la prima visita supera la paura e la diffidenza e riesce a seguire un percorso terapeutico con successo.”

Riassumendo, la prima visita dal dentista è un’occasione per prendersi cura della propria salute orale e generale, e per migliorare il sorriso e la qualità di vita. Consigliamo a tutti di non farsi scoraggiare dalla paura o dalla vergogna, ottobre è il mese della prevenzione, quale migliore occasione per iniziare.

