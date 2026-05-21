ReAction® cresce ancora: entra nel team il biologo nutrizionista

ReAction® a Saluzzo evolve e lo fa restando fedele alla propria identità. Se allenamento, riabilitazione e prevenzione sono da sempre il cuore delle sue attività, oggi questo progetto si arricchisce con l’inserimento di un biologo nutrizionista.

Il professionista che entra a far parte del team è Dominique Bolaboto, dottore magistrale in Tecnologie Alimentari e in Nutrizione e Alimentazione Umana, con esperienza già consolidata nel settore con atleti e persone attente al proprio benessere. Una figura preparata e motivata ad inserirsi in un contesto multidisciplinare.

«La collaborazione con una figura specializzata era diventata un’esigenza concreta ma, allo stesso tempo, non ci interessava semplicemente“inserire” un nutrizionista – spiega Francesco Chiappero, titolare di ReAction®. – Puntavamo ad un professionista che fosse pienamente in linea con la nostra visione. Dominique, oltre ad essere serio e preparato, è un triatleta di livello, e questo per noi fa una grande differenza. Conosce in prima persona le esigenze di chi si allena, di chi compete, di chi vuole migliorarsi».

Un aspetto, quello sportivo, che si integra perfettamente con la filosofia ReAction®.

«Questo lo rende estremamente affine al nostro modo di lavorare – prosegue Chiappero – sia con chi cerca un piano alimentare orientato al benessere, sia soprattutto con chi si affida a noi per la preparazione atletica. Il suo sarà un supporto fondamentale in sinergia ai servizi di performance sportiva».

L’obiettivo è chiaro: creare un’integrazione reale tra nutrizione e allenamento, andando oltre i modelli standardizzati.

«Dominique avrà accesso ai nostri piani di allenamento – prosegue Chiappero – e questo ci permette di fare qualcosa che ancora in pochi riescono a offrire: adattare in modo preciso e e condiviso l’alimentazione e l’integrazione in funzione del lavoro da svolgere. Parliamo di sportivi ma anche di persone che vogliono semplicemente migliorare il proprio stato di salute. È un valore aggiunto enorme».

Anche Dominique ha scelto di entrare in questo progetto con convinzione:

«Alimentazione e movimento non rappresentano due percorsi paralleli, ma un’unica strada indispensabile per stare bene ed essere performanti. ReAction® si distingue come centro di preparazione atletica all’avanguardia e per me entrare a far parte di questa realtà rappresenta una grande soddisfazione».

Una novità che rafforza ulteriormente l’identità di ReAction® come hub integrato, dove il biologo nutrizionista andrà ad affiancare gli altri professionisti del team — medico ortopedico, fisioterapisti, chinesiologi, tecnico radiologo e e preparatori atletici — in un sistema consolidato, capace di integrare competenze trasversali, sempre orientato alla ricerca dell’eccellenza.

ReAction® si trova a Saluzzo (CN) in via Cuneo 20

www.reaction-hub.com - Tel. 351-9178634