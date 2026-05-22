Riunione dei sindaci Distretto Sud-Est: "Uniti per rafforzare gli ospedali. Il 4 giugno porteremo a Riboldi le proposte del territorio"

L’avv. Franco Bosio, sindaco di Monastero di Vasco e Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario Sud-Est della ASL CN1 dichiara: «È stata una riunione importante e ricca di analisi e contenuti, non solo di ordine generale ma con approfondimenti specifici. Vi hanno preso parte, fra presenti e delegati, oltre 40 Comuni del Distretto, a conferma del lavoro unitario che il territorio cebano e monregalese sta portando avanti ormai da alcuni anni.



Oltre alla situazione del servizio 118, ci siamo concentrati sullo sviluppo delle Case e degli Ospedali di Comunità e sulle prospettive dei due nosocomi del territorio. Da questo confronto scaturirà un documento che verrà proposto all’approvazione dei Comuni e successivamente sottoposto, il prossimo 4 giugno, all’attenzione dell’Assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.



L’obiettivo è quello di costruire, insieme alla Regione, un percorso concreto di rafforzamento e valorizzazione della sanità territoriale, partendo dalle esigenze reali delle nostre comunità. Sappiamo bene quanto siano complesse le sfide che il Servizio Sanitario sta affrontando a livello nazionale, ma proprio per questo riteniamo fondamentale mantenere un dialogo costante, serio e costruttivo con il territorio e con chi quotidianamente vive questi servizi.



I Sindaci continueranno a fare la propria parte con spirito di collaborazione, avanzando proposte e contributi nell’interesse dei cittadini e della tutela degli ospedali di Ceva e Mondovì, ma è necessario che le decisioni che interessano il territorio ci vengano spiegate e che il nostro parere sia ascoltato».