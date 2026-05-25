Elisoccorso Piemonte, abilitati 45 nuovi professionisti per il servizio di emergenza sanitaria in elicottero

Azienda Zero Piemonte rafforza il Servizio Regionale di Elisoccorso con l’abilitazione di 45 nuovi professionisti destinati alle attività di emergenza sanitaria in elicottero, al termine del percorso formativo organizzato dalla Direzione della Struttura Complessa Elisoccorso e dalla Struttura Formazione.

Hanno completato il percorso 15 medici anestesisti rianimatori e specialisti in Medicina d’Emergenza-Urgenza e 30 infermieri dell'emergenza sanitaria territoriale 118. L’abilitazione conseguita consente di operare in uno dei contesti più complessi dell’emergenza sanitaria, caratterizzato da interventi in ambiente impervio e scenari operativi complessi, anche in ambito notturno.

Il percorso, avviato nel mese di marzo, ha registrato un ottimo interesse con oltre 120 professionisti candidatisi ai rigorosi test preselettivi che valutano la preparazione e la predisposizione necessarie per intraprendere questo impegnativo iter formativo. Il programma ha previsto attività teoriche e pratiche dedicate alle procedure operative in elisoccorso, alla gestione del paziente critico in ambiente ostile, alla sicurezza operativa, al coordinamento dell’equipaggio e allo sviluppo delle competenze necessarie per l’attività di soccorso avanzato.

La giornata conclusiva si è svolta con prove valutative operative in ambiente impervio e con l’impiego dell’elicottero. Tra i professionisti coinvolti nella docenza, oltre agli istruttori regionali dell’Elisoccorso di Azienda Zero, hanno partecipato istruttori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte, piloti, tecnici di volo e psicologi. I professionisti abilitati entreranno progressivamente in servizio all’interno del servizio regionale di elisoccorso.

Massimo D'Angelo, Direttore Generale di Azienda Zero Piemonte: «La formazione rappresenta lo strumento chiave per garantire qualità e sicurezza al sistema di emergenza urgenza regionale. Azienda Zero continuerà a investire nella formazione di professionalità altamente qualificate per un servizio che opera quotidianamente in scenari complessi e ad alta criticità. L’abilitazione di questi 45 professionisti rafforza ulteriormente la già grande capacità operativa del nostro sistema regionale di elisoccorso».

Federico Riboldi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte: «Il servizio di elisoccorso del Piemonte rappresenta un punto di riferimento del sistema sanitario regionale e svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle emergenze sul territorio soprattutto negli interventi tempo dipendenti dove i minuti possono fare la differenza. L’abilitazione di 45 nuovi professionisti testimonia l’impegno della Regione Piemonte e di Azienda Zero nel rafforzare competenze altamente specialistiche e nel consolidare un servizio strategico per i cittadini. Un risultato importante, frutto del lavoro condiviso tra istituzioni, professionisti e strutture formative, che contribuisce a rendere ancora più solida la rete dell’emergenza urgenza piemontese».