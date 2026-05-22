All'ospedale di Savigliano per la prima volta nell'Asl Cn1 mastectomia in anestesia locale

Recentemente presso la chirurgia generale dell’ospedale di Savigliano è stato eseguito per la prima volta in Asl CN1 un intervento di mastectomia in sedazione e blocco antalgico su una paziente anziana con comorbilità (recente scompenso cardiaco destro con necessità di ricovero presso la Cardiologia). L’intervento è stato dunque accompagnato da particolari procedure infiltrative mininvasive, che prevedono l'iniezione di anestetici locali e cortisonici in specifiche aree del corpo per interrompere la trasmissione del dolore.

Spiega la chirurga senologa Ginevra Lamanna, che ha effettuato l’intervento: “Soprattutto per le persone più anziane, le maggiori ansie sono legate all’addormentamento e al risveglio. Quanto più le pazienti sono fragili, tanto più trovano giovamento dall’utilizzo di queste tecniche che comportano meno rischi con la riduzione della necessità di somministrazione degli anestetici per via generale”.

I vantaggi sono evidenti: assenza di intubazione, riduzione del dolore post-operatorio. La paziente trattata presso l’ospedale di Savigliano ha avuto ottima copertura del dolore, mobilizzazione precoce (si è alzata mezz’ora dopo l’uscita dalla sala operatoria), degenza di due giorni per scongiurare sanguinamenti dovuti all’intervento demolitivo.

Il Primario di Chirurgia Generale del Ss. Annunziata e direttore del dipartimento Chirurgico, Luca Petruzzelli: “La struttura della Breast è una realtà fortemente voluta e coinvolge molte professioni della nostra Asl: oncologi, chirurghi, radiologi, anestesisti, anatomo-patologi, infermieri del CAS dedicati, fisioterapisti. La sinergia di questi specialisti offre alla paziente un servizio di elevatissimo profilo, garantisce un percorso di cura che fa riferimento alle line guida nazionali e internazionali, ma soprattutto è in grado di proporre trattamenti personalizzati per ogni singola donna, come nel caso in oggetto".