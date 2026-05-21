24 Ore del Plasma: al via la maratona solidale per rafforzare le donazioni nel Cuneese

Per il terzo anno consecutivo, l’Area omogenea del Piemonte Sud-Ovest si mobilita per un appuntamento cruciale di salute pubblica: la "24 Ore del Plasma".

Venerdì 12 giugno e sabato 13 giugno 2026, i servizi trasfusionali dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, SS. Annunziata di Savigliano e Regina Monti Regalis di Mondovì, apriranno le proprie porte per una straordinaria maratona di donazioni. L’idea è nata tre anni fa e realizzata con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza strategica del plasma.

Questa iniziativa si svolge in concomitanza con la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue con la quale si celebra il valore del dono volontario e gratuito che sostiene tutta l’attività sanitaria correlata alla necessità trasfusionale dei pazienti.

Sensibilizzare i donatori al valore del dono del plasma è fondamentale poiché ad oggi l'Italia non ha ancora raggiunto l'autosufficienza nella produzione di immunoglobuline (farmaci salvavita derivati dalla lavorazione del plasma) e deve affidarsi in parte alle importazioni dall'estero. Una dipendenza che comporta costi elevati e potenziali rischi legati alla disponibilità delle terapie. Il plasma è una componente del sangue i cui derivati sono indispensabili per curare numerose patologie, come le malattie autoimmuni, le immunodeficienze e le infezioni gravi.

Dichiarano la Dott.ssa Manzini, direttrice del Servizio Trasfusionale AO S. Croce e Carle di Cuneo e la Dott.ssa Tavera, responsabile del Servizio Trasfusionale dell’ASLCN1: "La '24 Ore del Plasma non rappresenta solo un momento di raccolta straordinaria, ma una preziosa occasione di profonda sensibilizzazione. Negli ultimi anni, il fabbisogno di alcuni plasmaderivati è cresciuto in modo significativo a causa dell'aumento delle patologie che richiedono queste cure. Potenziare la raccolta è quindi vitale. La stretta sinergia con le associazioni del territorio sta dando ottimi frutti: negli ultimi 2 anni abbiamo registrato un incremento superiore al 20% nelle donazioni di plasma. L'auspicio è che questa staffetta di solidarietà permetta di confermare questo trend positivo."

Sarà possibile donare il plasma nei centri trasfusionali di Cuneo, Savigliano e Mondovì, nelle giornate di venerdì 12 giugno e di sabato 13 giugno 2026, previa prenotazione ai numeri telefonici: Cuneo 0171642291, Savigliano 0172719265 Mondovì 0174677184

L’evento è promosso e organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, dall'ASL CN1 e da Società Solidale ETS (Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Cuneo), in stretta collaborazione con le associazioni dei donatori del territorio (FIDAS, AVIS, SOS Sangue, Gruppo Autonomo Sangue Mombracco e il Gruppo Donatori Sangue della Croce Rossa Italiana)