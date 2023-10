Borgo San Dalmazzo, si sistema la pavimentazione di via Marconi vicino la chiesa di San Magno

La zona di via Marconi interessata dai lavori

Il 18 ottobre prossimo inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di via Marconi, nei pressi della chiesa di San Magno - area corrispondente al crocevia con via Bergia e via Bealera Nuova.

Al fine di riqualificare l’area e renderla più decorosa e fruibile, si procederà alla sostituzione delle attuali lastre in pietra oramai danneggiate mediante la posa di una pavimentazione in cubetti di granito.

Durante il periodo dei lavori, sarà garantito l’accesso ai residenti, alle attività commerciali e ai mezzi che consegnano le merci ai negozi presenti nella zona interessata.

Compatibilmente con le condizioni climatiche, la durata dei lavori è prevista in 30 giorni.