Criminalità, Cuneo è tra i luoghi più sicuri del Nord Italia

In particolare il trend cuneese vede un decremento del -6,1% rispetto alle 14.008 denunce del 2022 (corrispondenti a 2.400 ogni 100mila abitanti, tra i valori più bassi in Italia). Con questi risultati si trova al 98° posto su 106 territori presi in esame.

Nello specifico in provincia di Cuneo non si è registrata nessuna denuncia per contrabbando e mafia.

È nella parte più bassa della classifica per la maggior parte dei reati.

A livello nazionale la Granda ha i valori più bassi per minacce (101ª), per estorsioni(100ª), per lesioni dolose (99ª), per violenze sessuali (94ª) e per riciclaggio (91ª).

Buon il dato sugli omicidi volontari (89ª a livello nazionale), mentre è 87ª per percosse, 86ª per rapine, 80ª per furti, 74ª per associazione per delinquere, 73ª per spaccio, 64ª per tentati omicidi e per detenzione sostanze stupefacenti, 62ª per danneggiamenti e 54ª per usura.

La provincia di Cuneo ha i risultati peggiori nei reati legati a truffe e frode informatiche (48ª), mentre è 31ª per incendi , 23ª per sfruttamento della prostituzione pornografia minorile.

A livello italiano è 18ª per omicidi colposi (4,5 denunce ogni 100 mila abitanti).

In Piemonte la realtà provinciale messa peggio è Torino, al sesto posto. Segue Novara 34ª, Asti 57ª, Alessandria 63ª, VCO 69ª, 75ª Vercelli e Biella 79ª.

Mentre tra i primi cinque si trova Milano, seguito da Rimini, Roma, Bologna e Firenze.