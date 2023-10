Con lo scooter finisce sotto un’auto: incidente fatale per un uomo classe 1974

Un uomo classe 1974 ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 ottobre, in territorio di Bene Vagienna (non a Villanova Mondovì, come comunicato in un primo momento dai soccorritori).

La chiamata ai soccorsi è stata di poco successiva alle ore 14.30. Il luogo un punto lungo la Strada Provinciale 3 a circa un chilometro dal cavalcavia che attraversa la vicina autostrada.

Qui, per cause che toccherà alle forze dell’ordine provvedere ad accertare, lo scooter condotto dall’uomo è andato a sbattere violentemente contro un’automobile che proveniva in senso contrario, andando poi a incastrarsi sotto al veicolo. Per liberare il motociclista dal mezzo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con squadre partite da Mondovì e dal distaccamento volontari di Fossano.

Purtroppo inutili i soccorsi prestati alla vittima dal personale sanitario del servizio regionale di emergenza 118.



Notizia in aggiornamento.