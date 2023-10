"Ma a te chi ti ascolta?": a Cuneo il counseling day per chi cerca il proprio benessere in uno spazio di ascolto senza giudizio

“Ma a te, chi ti ascolta?”: arriva fino a Cuneo l’iniziativa promossa a livello nazionale da Assocounseling in occasione del Counseling Day, previsto per il 21 Ottobre. Percorsi di gruppo e colloqui individuali, condotti da quattordici Counselor della zona, sono dedicati a chiunque senta il bisogno di fermarsi, anche solo un attimo, a ricercare il proprio benessere in uno spazio di ascolto senza giudizio.

Lavoro, famiglia, amici, relazioni, passioni, scuola: quante volte ci chiediamo se quello che facciamo ci appartiene realmente? Quante volte vorremmo essere protagonisti della nostra vita, ma qualcosa imbriglia le nostre scelte? Oppure ancora, quante volte - pur partendo dalle migliori intenzioni - sentiamo le persone attorno a noi distanti, perché non riusciamo a comunicare in modo chiaro sentimenti e bisogni?

“Ma a te, chi ti ascolta?” nasce per offrire a tutti, senza limite di età, un’esperienza di Counseling. Perché ascoltarsi, anche attraverso gli altri, e mettere a fuoco le proprie risorse può essere rivoluzionario.

Così è possibile scegliere tra laboratori tematici dedicati alla genitorialità (Mio figlio ha l’adolescenza, e adesso?), alla scoperta della Scrittura e della Musica come strumenti di crescita personale (Scrivere il Sé, Abbandona le etichette, Cambia musica!), alla Comunicazione efficace (Counselor per un giorno e Ascoltare per comunicare), alla Consapevolezza (L’Unicità della tua Sinfonia). Oppure ancora, è possibile ritagliarsi uno spazio di ascolto in un colloquio individuale con un Counselor. Sia laboratori (su prenotazione) che colloqui (a libero accesso) sono gratuiti.

Il 21 Ottobre è una giornata destinata a lasciare il segno, perché finalmente, anche in Italia, come nel resto del Mondo, si riconosce il valore del Counseling Professionale, che - pur non intervenendo in situazioni di disagio psicologico - è invece assolutamente efficace nelle più diffuse dinamiche di transizione e crescita personale. Ascoltarsi è il primo passo, fondamentale, per riconoscere la propria autenticità e mettere in luce le proprie potenzialità.

Maura AllAmando, Barbara Barale, Patrizia Basso, Sara Bondi, Claudia Bonetto, Enrico Chiappetta, Paola Fontana, Fabrizio Griffone, Loredana Isoldi, Simona Maggio, Francesca Riello, Sergio Siccardi, Alessia Verista, Mariangela Vinai ti aspettano dalle 9 alle 18,30 presso il Centro Agape, in Corso Nizza 36, a Cuneo.