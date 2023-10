I Genieri Alpini dell'Esercito accolgono in caserma i bimbi della primaria San Domenico di Fossano

Nei giorni scorsi i Genieri del 32° Reggimento Guastatori dell’Esercito hanno accolto circa cento alunni della scuola primaria paritaria “San Domenico” per una visita presso la caserma “Gen. Dalla Chiesa” di Fossano.



La giornata è iniziata con la cerimonia dell’Alzabandiera, durante la quale i bambini hanno cantato l’Inno Nazionale insieme a tutto il Reggimento schierato di fronte al Tricolore, simbolo che unisce tutti i militari al servizio del Paese.



I militari della Taurinense hanno illustrato ai giovani ospiti le attività dell’Esercito e del Genio alpino, in particolare le operazioni che rendono inoffensivi i residuati bellici, insegnando anche a riconoscere i pericoli.



La visita è proseguita con l’esposizione degli automezzi e degli equipaggiamenti del Genio che vengono impiegati in caso di emergenze legate a calamità naturali, nelle quali l’Esercito viene chiamato a intervenire.



Gli alunni hanno interagito con i giovani del Reggimento, protagonisti negli ultimi anni di numerosi interventi a favore della comunità.



Il Colonnello Giuseppe Francesco Di Maggio, Comandante del 32° Genio, ha salutato la scolaresca e gli insegnanti, con l'augurio di ricevere, nei prossimi mesi, ulteriori visite da parte di istituti scolastici del Fossanese e del Cuneese.