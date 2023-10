Anche a "Striscia la Notizia" si parla del 'plogging' con l'albese Roberto Cavallo

Sta diventando una vera e propria disciplina il "plogging": ossia la corsa associata alla raccolta dei rifiuti che vengono abbandonati in strada.

Il tema è approdato anche a "Striscia la Notizia" che ieri sera, sabato 14 ottobre, nella rubrica "Ambiente Ciovani", ha visto anche l'intervento dell'albese Roberto Cavallo.

Nove anni fu proprio lui, divulgatore ed esperto di temi ambientali a lanciare la corsa con annessa raccolta di rifiuti che, due anni dopo, il suo amico Erik Alhstrom battezzò Plogging, dal verbo svedese “Plocka Upp” che significa “raccogliere”.

Il fenomeno è stato così apprezzato che il comune di Alba il Comune di Alba e la cooperativa E.R.I.C.A hanno così deciso di inaugurare una serie di eventi che istituzionalizzano questo tipo di attività (leggi qui).

"Era nato come una goliardata e ora più di 20mila gruppi nel mondo corrono per raccogliere la spazzatura - ricordano nella trasmissione - e ci sono anche i campionati del Mondo. Quest'anno si sono svolti a Genova: i partecipanti avevano sei ore per raccogliere i rifiuti e tagliare il traguardo. Sono stati raccolti oltre tremila chili di immondizia".

