Monastero di Vasco, al via il cantiere ai Bertolini Sottani

Dopo un intervento di messa in sicurezza, che era stato eseguito nell'immediato, sono in partenza i lavori per la messa in opera del progetto che porterà al consolidamento del sedime stradale con terre rinforzate per una lunghezza di circa 51,50 metri, a monte del versante sistemato, ed una lunghezza di circa 21,50 metri a valle dello stesso, oltre ad una riprofilatura del terreno a monte per ulteriori 43 metri.

Il tutto sarà completato con una migliore regimentazione delle acque, grazie alla realizzazione di una nuova cunetta drenante in acciaio zincato.