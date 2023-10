Sabato 21 ottobre la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e il Parco del Monviso organizzano, con la collaborazione dell’Associazione Octavia - Terre di Mezzo, “Il sentiero dell’acqua. Un viaggio tra antiche terre, di pianura e di montagna. Natura, cibo, fiabe e musica nel Parco del Monviso”.

L’evento, a partecipazione libera e gratuita, si svolge al Monastero della Stella (piazzetta Trinità 4, Saluzzo), sede della Fondazione CrSaluzzo, in due momenti.

Nel pomeriggio, tra le 17 e le 19, viene proposto uno spettacolo teatrale, adatto anche a famiglie con bambini, incentrato su un viaggio immaginario in compagnia di un viandante medievale: il viandante, impersonato dall’attore Manuel Bruttomesso in arte Nespolo giullare, risale il corso del fiume Po dalla pianura fino alla Francia, passando per il Buco di Viso e incontrando sul suo cammino l’arte, la cultura, la storia e i prodotti enogastronomici del territorio, che presenta come un antico cantastorie.

Durante il percorso, ambientato multisensorialmente da Gualtiero Tesi e Monica Dutto di Artis - Atmosfere d’arte, i visitatori possono degustare gratuitamente i prodotti grazie a uno speciale cestino, con prenotazione obbligatoria sul sito www.monasterodellastella.it.

In serata, a partire dalle 21,30, si tiene il concerto-recital “La voce della Terra”, nel quale la cantante Raffaella Buzzi propone riflessioni sull’ambiente e sulla necessità di salvaguardarlo accompagnata da Enzo Fornione al pianoforte e da Luca Allievi alla chitarra.

La prenotazione è obbligatoria al seguente: https://www.monasterodellastella.it/evento/il-sentiero-dell-acqua

L’appuntamento è introdotto alle 17 dai saluti dei presidenti della Fondazione CrSaluzzo, Mario Anselmo, del Parco del Monviso, Dario Miretti, e dell’Associazione Octavia – Terre di Mezzo, Matteo Morena, e si inserisce nell’ambito dell’accordo quadro per la progettazione e l’organizzazione di attività congiunte finalizzate allo sviluppo del territorio in ambito socio-economico, turistico e culturale che i tre enti hanno sottoscritto nel 2021.

Questa giornata segue e completa la presentazione del riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”, che si è tenuta al Monastero della Stella lo scorso 29 settembre.

Il viaggio attraverso i territori del Parco del Monviso si svolge in tre diversi ambienti del Monastero della Stella.

La Sala del Consiglio presenta la storia e l’arte del territorio, con particolare riferimento ai suoi principali beni storici. Sul tavolo della sala, allestito come una grande tavola medievale, vengono presentati i principali prodotti enogastronomici locali.

La chiesa ha un allestimento incentrato sull’area di pianura del Parco: un lungo tavolo al centro simula il corso del Po e intorno ad esso sono diffusi effetti sonori di acqua e richiami olfattivi di essenze e piante officinali ed esposti elementi che richiamano le produzioni e i luoghi di interesse dei Comuni di pianura del Parco del Monviso, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Polonghera, Faule, Pancalieri, Villafranca Piemonte, Cardè e Saluzzo.

La sala del Coro è dedicata alle aree montane del Parco: effetti sonori legati alla fauna tipica della montagna e profumi delle resine del pino cembro dell’Alevé fanno da contorno sensoriale ad un secondo lungo tavolo centrale che ripropone un sentiero di montagna che risale verso le alte quote del Re di Pietra, attraversando i Comuni di Revello, Paesana, Oncino, Ostana, Crissolo, Casteldelfino e Pontechianale

“La Voce della Terra” è un concerto di musiche e poesie dedicate al nostro pianeta per sottolinearne l’importanza ed esaltarne i frutti, un’occasione per riflettere su sensibilità e armonia.

Raffaella Buzzi sollecita le coscienze del pubblico su un tema importante attraverso il messaggio che la musica e le parole possono offrire e utilizzando un repertorio che spazia dalla musica ebraica a quella italiana e internazionale per mettere in evidenza con la forza dell’espressione musicale e poetica l’importante messaggio che non è la Terra ad appartenere all’uomo, ma è l’uomo che appartiene alla Terra.

Gli ingressi ad entrambi gli eventi sono gratuiti.

Prenotazione obbligatoria sul sito: https://www.monasterodellastella.it/evento/il-sentiero-dell-acqua