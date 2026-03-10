Telecamere intelligenti e privacy, a Fossano si discute il futuro della sicurezza urbana

L'Unione del Fossanese ospiterà mercoledì 11 marzo un evento dedicato al tema "Videosorveglianza integrata e sicurezza urbana", momento di approfondimento tecnico-operativo e occasione di confronto tra istituzioni, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, amministratori del territorio e specialisti del settore.

La giornata, che prenderà il via alle ore 9 con i saluti istituzionali del presidente dell'Unione del Fossanese, Flavio Gastaldi, e l'introduzione ai lavori del comandante della Polizia Locale Franco Bruno, affronterà un ambito di crescente rilevanza per la sicurezza urbana e l'innovazione tecnologica.

Il programma prevede interventi specialistici dedicati all'evoluzione dei sistemi integrati di videosorveglianza, all'interoperabilità tra enti e alla cooperazione istituzionale. Ivan Stincone approfondirà i profili giuridici per la disciplina dei sistemi integrati, dal Patto per la Sicurezza Urbana agli accordi interforze, mentre Cristiano Ornaghi tratterà i rischi connessi alla gestione dei sistemi di videosorveglianza e intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla gestione della catena di approvvigionamento.

Spazio anche alla cybersicurezza dei sistemi, con l'intervento di Alessandro Soldano sugli aspetti tecnici e normativi per la corretta gestione della sicurezza informatica applicata alla videosorveglianza. Nel corso della mattinata è previsto anche uno Sponsor Talk a cura di NewTech Informatica srl, che illustrerà i vantaggi della qualificazione dei fornitori per i Comandi di Polizia Locale.

La sessione pomeridiana sarà dedicata all'intelligenza artificiale applicata alla cybersicurezza, con un focus su DPIA e FRIA, seguita da una sessione di domande e risposte con i relatori prima della chiusura dei lavori.