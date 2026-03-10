 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 10 marzo 2026, 18:47

Telecamere intelligenti e privacy, a Fossano si discute il futuro della sicurezza urbana

L'11 marzo convegno all'Unione del Fossanese su videosorveglianza integrata e IA. Esperti a confronto su cybersicurezza, normativa e rischi per i dati personali

Telecamere intelligenti e privacy, a Fossano si discute il futuro della sicurezza urbana

L'Unione del Fossanese ospiterà mercoledì 11 marzo un evento dedicato al tema "Videosorveglianza integrata e sicurezza urbana", momento di approfondimento tecnico-operativo e occasione di confronto tra istituzioni, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, amministratori del territorio e specialisti del settore.

La giornata, che prenderà il via alle ore 9 con i saluti istituzionali del presidente dell'Unione del Fossanese, Flavio Gastaldi, e l'introduzione ai lavori del comandante della Polizia Locale Franco Bruno, affronterà un ambito di crescente rilevanza per la sicurezza urbana e l'innovazione tecnologica.

Il programma prevede interventi specialistici dedicati all'evoluzione dei sistemi integrati di videosorveglianza, all'interoperabilità tra enti e alla cooperazione istituzionale. Ivan Stincone approfondirà i profili giuridici per la disciplina dei sistemi integrati, dal Patto per la Sicurezza Urbana agli accordi interforze, mentre Cristiano Ornaghi tratterà i rischi connessi alla gestione dei sistemi di videosorveglianza e intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla gestione della catena di approvvigionamento.

Spazio anche alla cybersicurezza dei sistemi, con l'intervento di Alessandro Soldano sugli aspetti tecnici e normativi per la corretta gestione della sicurezza informatica applicata alla videosorveglianza. Nel corso della mattinata è previsto anche uno Sponsor Talk a cura di NewTech Informatica srl, che illustrerà i vantaggi della qualificazione dei fornitori per i Comandi di Polizia Locale.

La sessione pomeridiana sarà dedicata all'intelligenza artificiale applicata alla cybersicurezza, con un focus su DPIA e FRIA, seguita da una sessione di domande e risposte con i relatori prima della chiusura dei lavori.

Tutti i dettagli dell'iniziativa, compresi il programma completo e gli orari, sono disponibili al link https://videosorveglianza-integruc0cti1.gamma.site. Le informazioni saranno fornite anche in sede di accreditamento.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium