"Bagno sonoro dai bambini ai bambini": domenica 15 marzo un evento per esplorare suoni ed emozioni

Domenica 15 marzo, dalle ore 17 alle 18.30, lo studio Postura a Contatto in via Roma 60 a Cuneo ospiterà l'evento "Bagno sonoro dai bambini ai bambini", un pomeriggio dedicato all'esplorazione del mondo dei suoni, degli strumenti, dei movimenti, delle respirazioni e delle emozioni a essi collegati.

L'iniziativa è rivolta a bambini e bambine di età compresa tra i 6 e i 10 anni circa, accompagnati da un genitore o parente adulto. Non è richiesta alcuna competenza musicale: i piccoli partecipanti avranno l'opportunità di provare a suonare strumenti da Healing Sound come campane tibetane, koshi, bastoni della pioggia e tamburi, sotto la guida di Valentina Meinero, con tecniche di respirazione e rilassamento condotte da Noemi Garavagno.

Durante l'incontro, i partecipanti vivranno un'esperienza unica, realizzando un bagno sonoro che potranno vivere sia da ascoltatori che da musicisti attivi, immergendosi in un viaggio sensoriale ed emozionale.