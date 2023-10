Il 19enne Giorgio sceglie Ostana per il suo servizio civile: "Il borgo, per me, è una 'grande' famiglia"

Giorgio Bruno Franco , 19 anni, fresco di diploma dall'Istituto Agrario ‘Arturo Prever’ di Osasco, ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita nel piccolo Comune di Ostana, in alta valle Po. Originario di Bagnolo Piemonte e appassionato di montagna, Giorgio ha scelto di dedicare un anno del suo tempo svolgendo il servizio civile proprio nel borgo, rinato in questi ultimi anni, grazie alle tante storie di 'ripartenza' basate sul senso di comunità che caratterizza i suoi abitanti.

La scelta di Giorgio rappresenta un profondo legame con la comunità di Ostana, che per lui è diventata come una grande famiglia.

“Nella mia famiglia siamo tre fratelli gemelli, - racconta Giorgio - e in due abbiamo frequentato l’Agraria, seppur con indirizzo diverso. Sono appassionato di montagna così, dopo il diploma, ho deciso di provare l’esperienza del Servizio civile ad Ostana. Ero fermamente determinato nel voler eseguire proprio ad Ostana il Servizio civile, non ho presentato domande in altri luoghi. Il Comune – spiega il giovane - mi ha dato la possibilità di alloggio nella borgata centrale la ‘Villa’, per cui si può dire che ormai vivo qui, anche se spesso devo scendere a valle per gli impegni legati ad un’associazione culturale che gestisco dai tempi della scuola”.