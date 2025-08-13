"FootConnect", il Linkedin del calcio giovanile nasce in Piemonte e si espande

Il calcio dilettantistico e giovanile piemontese ha un nuovo alleato digitale. FootConnect, nato e sviluppato in Piemonte, in particolare a Torino, ha superato la soglia dei mille iscritti e già coinvolge più di cento società della regione, aprendo prospettive inedite per giocatori, allenatori e club.

L’idea è semplice, ma potente: una piattaforma che funziona come un LinkedIn del pallone, dove ogni utente può creare un profilo, caricare video, certificazioni, esperienze e presentarsi al meglio. Allo stesso tempo, le società hanno a disposizione strumenti avanzati di ricerca per trovare il profilo giusto per i propri progetti.

"Siamo partiti dal Piemonte per un motivo preciso: qui viviamo e lavoriamo ogni giorno sul campo, conosciamo da vicino le difficoltà di calciatori, allenatori e società nel farsi conoscere e nel fare scouting" raccontano i due giovani co-founder, Simone Sorgente e Ivan Riscaldino.

Secondo i fondatori, FootConnect nasce per dare visibilità e opportunità indipendentemente dalla categoria o dalla posizione geografica. "Da un lato, giocatori e allenatori possono presentarsi e proporsi; dall’altro, le società possono individuare i profili più adatti alle proprie esigenze. Senza dimenticare l’obiettivo più importante: divertirsi, conoscersi, creare una comunità attiva di persone che amano il calcio".

Il primo passo è consolidarsi in Piemonte, dove i numeri sono già incoraggianti. "Abbiamo superato i 1.000 utenti e le 100 società registrate, ma siamo solo all’inizio. L’obiettivo è portare FootConnect in tutta Italia nei prossimi mesi, unendo tecnologia e meritocrazia, restando sempre vicini alle persone", aggiungono Sorgente e Riscaldino.