Sanrito pronto a tornare per la IX edizione: meno di un mese alla chiusura del bando per i concorrenti

A febbraio 2024 torna SANRITO | Piccolo Festival di Grandi Canzoni presso l’Auditorium Foro Boario a Cuneo, evento per la prima volta promosso da Noau | Officina Culturale che è stata coinvolta in questa avventura dallo staff che ha sviluppato il format in questi anni.

L’opportunità di inviare le candidature e partecipare al concorso canoro più atteso del cuneese scade il 12 novembre 2023 ed è aperta a tutt*, esordienti, professionist*, solist*, band, senza limiti di età e genere musicale purché i testi siano in lingua italiana. Le concorrenti e i concorrenti selezionat* verranno annunciati pubblicamente il 15 dicembre 2023 durante una serata-evento presso Open Baladin a Cuneo. Il testo completo del bando è scaricabile sulla pagina www.sanritofestival.it.

Questa nona edizione vedrà le concorrenti e i concorrenti selezionat* “sfidarsi” sul palco il 9 e 10 febbraio 2024, accompagnati dall’Orchestra - cuore pulsante dell’evento - formata da undici musicist* che arrangiano e accompagnano magistralmente tutti i brani in concorso: Agnese Valmaggia (batteria), Ben Newton (basso), Maurizio Guzzi (chitarra elettrica), Marco Santullo (chitarra acustica), Tommaso Sorba (tastiere), Giaime Mannias (percussioni, fiati e voci), Tom Newton (armonica e voci), Sergio Caputo (violino), Nicolò Bottasso (tromba e violino), Riccardo Sala (sax tenore), Elia Zortea (trombone).

“Siamo felici di entrare a far parte della squadra di Sanrito, un festival che da quasi dieci anni dà voce a cantautori di livello e creando un’occasione per gli appassionati di musica, e non solo, di ritrovarsi e condividere una passione. Noau | officina culturale mette risorse e competenze per contribuire a far crescere il Festival e il suo pubblico. Ringraziamo per la fiducia che hanno riposto in noi chi finora se ne è preso cura e ha fatto arrivare Sanrito alla sua 9° edizione, ovvero l’Orchestra e le organizzatrici delle ultime due edizioni Francesca Fiocco e Amina Marini” dichiara Noau | Officina Culturale.

Ideato nel dicembre 2014 sulla falsariga dello storico festival della canzone italiana di Sanremo, Sanrito si propone fin dalla prima edizione del 2015 come un “Rito” da proporre ogni anno, nelle stesse date del famoso festival ligure, il venerdì e il sabato, rigorosamente in contemporanea. Il suo obiettivo? Dare spazio alla musica d’autore contemporanea, creando un evento capace di dialogare tra i generi e favorire l’espressione artistica con leggerezza e senza vincoli.

L’apprezzamento del pubblico, la qualità dei brani e degli arrangiamenti, il passaparola hanno fatto sì che dall’esordio le potenzialità di crescita dell’evento aumentassero di anno in anno, fino ad avere la necessità di essere “trasferito”, nel 2019, dal piccolo club della frazione di Margarita, L’Isola Condorito, luogo in cui è nato e si è sviluppato, alla città di Cuneo, presso l’Auditorium Foro Boario, dove ha trovato una più ampia possibilità di espressione e visibilità.

L’edizione del 2023 ha visto coinvolte 60 persone nell'organizzazione tra lavoratori e volontari, un susseguirsi di 40 concorrenti e ospiti da tutta Italia sul palco cuneese, 5 giorni di residenza artistica, 8 ore di spettacolo e contenuti, oltre 6 mesi di lavoro, 20 realtà associative e commerciali coinvolte come partner e sponsor, 500 spettatori in presenza da tutta Italia con soggiorno in città e 2000 spettatori in diretta streaming dall’Italia e dall’estero.