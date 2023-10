Savigliano: al reparto di Ginecologia e Ostetricia torna l'analgesia gassosa [VIDEO]

Implementazione che, in realtà, è un lieto ritorno. L'analgesia gassosa si aggiunge alle metodiche assistenziali di base e funziona non solo tramite richiesta della paziente ma direttamente manovrato da lei tramite un macchinario dotato di una mascherina: un modo per agire sull'aspetto emotivo, quindi indiretto, del dolore da parto e per fornire alla partoriente una più profonda sensazione di controllo in un momento di grande attenzione.