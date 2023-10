Schiamazzi, risse e spaccio: anche piazza Virginio tra le zone "insicure" della città

Anche piazza Virginio, a Cuneo, entra nel novero delle zone del capoluogo percepite come "insicure" e degradate soprattutto da chi ci vive.

Dopo corso Giolitti e la zona della stazione, dopo piazza Boves, via Bongioanni e la zona dell'Agorà, iniziano ad arrivare delle segnalazioni anche da questa piazza del centro storico del capoluogo, in particolare dopo l'apertura di una nuova attività commerciale. Vengono segnalate persone che bevono a tutte le ore, risse e anche episodi di spaccio.

L'area è monitorata, sono frequenti i passaggi delle forze dell'ordine, quasi sempre su sollecito dei residenti. Piazza Virginio inizia quindi a destare preoccupazione e cresce il senso di insicurezza da parte di chi vive nel centro di Cuneo.

A confermarlo anche Pietro Carluzzo, presidente del Comitato di Cuneo centro storico, al quale è stato richiesto un incontro urgente da parte di alcuni commercianti della piazza, in particolare dopo una violenta rissa a cui hanno assistito qualche giorno fa, in pieno giorno.

Il tema sicurezza è stato affrontato anche in un recente incontro che la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha avuto proprio con i presidenti dei quartieri più a rischio della città. Si punta all'istituzione di un "osservatorio della sicurezza", un tavolo periodico che coinvolga l'amministrazione comunale e i referenti dei quartieri, con la presenza dell'ex questore Giuseppe Pagano e del comandante della Polizia locale.

Un tavolo diverso ma comunque in sinergia con quello che viene convocato periodicamente in Prefettura e che coinvolge tutte le forze dell'ordine. Tra le recenti decisioni, quella di tenere una pattuglia fissa, tutto il giorno, in corso Giolitti. Ma questa zona è solo una delle tante che, in questo momento, destano preoccupazione tra i cittadini. Piazza Virginio è solo l'ultima new entry.