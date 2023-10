"Scarabocchi di Cinema e Teatro": prima stagione del CineTeatro IRIS di Dronero

Sabato 21 ottobre prende ufficialmente il via la stagione 2023-2024 del CineTeatro IRIS di Dronero che da quest’anno verrà gestita da O.P.S. Officina Per la Scena APS, realtà torinese con una lunga esperienza nella gestione teatrale, che ha recentemente vinto il bando indetto dal Comune di Dronero.

La stagione fa parte del progetto quinquennale “Un Teatro da Vivere” sviluppato da O.P.S. Officina Per la Scena per rilanciare il CineTeatro IRIS. La sfida è favorire il benessere sociale e culturale delle persone, contribuendo alla creazione di una comunità coesa e inclusiva, stimolando la creatività, l’analisi critica e la discussione sana con al centro il cuore pulsante del CineTeatro IRIS.

La stagione prende il nome di Scarabocchi di cinema e teatro e si presenta come la principale offerta artistica rivolta ai residenti e al circondario di Dronero. Al suo interno troveranno sviluppo la stagione teatrale e quella cinematografica, entrambe con appuntamenti differenziati per il pubblico adulto e per le famiglie: due rassegne di spettacoli vari, adatti a tutti, con un prezzo accessibile, di indubbia qualità e di provata professionalità.

La stagione Scarabocchi prevede 27 appuntamenti: 5 proposte di teatro per adulti e 5 di teatro per famiglie, 5 appuntamenti di cinema per adulti e 2 di cinema per bambini. I restanti 10 appuntamenti sono eventi speciali in collaborazione con Blink e SantiBriganti, perseguendo le finalità di “Un Teatro da Vivere” che prevede di creare una rete vivace e attiva tra tutte le realtà del territorio e del circondario.

“Un Teatro da Vivere” amplia la proposta culturale del territorio: oltre alla stagione Scarabocchi ci saranno vari eventi speciali come prime visioni, maratone, cortometraggi, 1 festival per ragazzi, 2 festival estivi per il turismo, 2 concorsi di cinema e teatro, e laboratori professionalizzanti. Si svilupperanno anche incontri ed eventi ad ingresso gratuito per avvicinare i residenti e stimolare la frequentazione del CineTeatro IRIS durante tutto l’anno.

È quindi un progetto multidisciplinare e multitematico con attenzione alle varie tipologie di pubblico, dal cittadino al turista, dall’anziano al bambino. Ha un’attenzione particolare per i giovani, che verranno coinvolti nell’organizzazione e nella fruizione delle attività.

Cinema e teatro sono strumenti principi per divulgare e fare riflettere: le varie scelte mirano a sensibilizzare la conoscenza, l’approfondimento e la partecipazione su attuali tematiche sociali e ambientali, per stimolare una società inclusiva.

Le attività correlate, a partire da “4 dolci chiacchere” con l’artista, in collaborazione con il Caffè Dragonero e Aldea Cioccolato, favoriscono l’utilizzo del teatro come luogo di incontro e di ritrovo, di scambio di opinioni e conoscenze.

Sabato 21 ottobre alle 20:30 il progetto verrà presentato ufficialmente con particolare attenzione alla stagione Scarabocchi di cinema e teatro

In entrambe le stagioni abbiamo scelto di raccontare la figura umana, dando spazio a ritratti di personaggi unici e autentici. In Scarabocchi di teatro vedremo disegnare l’uomo moderno passando tra varie figure: genitore, lavoratore, seduttore, aggressore, combattente, salvatore… In Scarabocchi di cinema sono invece state scelte opere prime che tratteggiano la figura femminile in altrettante sfaccettature.

Abbiamo scelto di chiamare la stagione Scarabocchi di cinema e teatro perché lo scarabocchio è la prima forma d’espressione artistica, quella autentica, istintiva che tutti noi creiamo senza il controllo del pensiero, del giudizio e della ragione. Perché l'arte è di tutti e per tutti e il nostro progetto è appunto quello di fare del CineTeatro IRIS di Dronero “Un Teatro da Vivere” tutti. La stagione è sostenuta, oltre che dal Comune di Dronero, dalla Fondazione CRC di Cuneo nell’ambito del bando Autunno 2023, settore cultura.

alle 21:30 Scarabocchi prenderà il via ufficialmente con il concerto di Andrea Fardella "Canzoni di abbagli e ombre", un live acustico ad ingresso libero

Andrea Fardella è attore, musicista e cantautore. Dopo anni di carriera teatrale in Italia, all'estero e diverse tournée internazionali (Argentina, Cuba, Perù, Indonesia) decide di raccogliere e dar corpo al suo progetto musicale. Il suo è un songwriting atipico, spontaneo e urgente. A Dronero l’artista torinese presenterà lo spettacolo “Canzoni di abbagli e ombre” un set intimo ed acustico composto da canzoni emotive, fragili e arrabbiate che cercano di raccontare la fugacità dell'amore, i pensieri senza un nesso apparente, l'insostenibile gestione delle emozioni, la noia, la bellezza, l'amore e la morte.

Alle 22:30 artisti e pubblico scenderanno al Caffè Dragonero per le “4 dolci chiacchiere” dove la serata prosegue con spumante, dolci e festa.