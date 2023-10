L'avviso di Acda dopo il maltempo: "Possibilità di acqua torbida a Cuneo, Boves e Borgo"

C'è la possibilità che gli utenti di tre dei principali comuni del cuneese (Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves) potrebbero trovare, una volta aperto il rubinetto di casa, l'acqua torbida.

A preavvisare i cittadini è il consorzio che gestisce la rete idrica Acda e le cause sono da riscontrare in un intorbidimento della sorgente a Bandito di Valdieri, successivo agli eventi atmosferici di queste ore.

"In seguito all’evento meteorologico di questa mattina - scrive Acda - si è verificato un intorbidimento dell’acqua di sorgente del Bandito (Valdieri). La pioggia di tipo torrenziale ha portato residui di materiale fangoso all’interno della captazione" .

"Acda segnala che per alcune ore saranno possibili fenomeni localizzati di torbidità dell’acqua nei comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves - continua la nota - Consigliamo di non utilizzare l’acqua se non incolore e non insapore."

"Al momento - conclude la nota - tutto il personale a disposizione è impegnato per superare la criticità. Il perdurare dell’allerta arancione potrebbe aggravare ulteriormente la contaminazione della sorgente e della rete acquedotto, nel qual caso saremo costretti a richiedere ai Sindaci l’emanazione di ordinanze di non potabilità."