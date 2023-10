Acqua torbida causa maltempo: Acda chiede a Cuneo e ad altri cinque Comuni di vietarne l’utilizzo alimentare

L'avvisaglia nelle prime ore del pomeriggio di oggi, venerdì 20 ottobre, con un avviso da parte di Acda in seguito alle abbondanti piogge che si sono abbattute nelle valli del Cuneese in mattinata: "C'è la possibilità che gli utenti di tre dei principali comuni del Cuneese (Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves) possano trovare, una volta aperto il rubinetto di casa, l'acqua torbida".

Ora la notizia che l'ente ha invitato i Comuni interessati – si tratta di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Cervasca, Castelletto Stura e Vignolo - a emettere un'ordinanza per la non potabilità dell'acqua: "A causa di un evento atmosferico eccezionale la sorgente di alimentazione degli acquedotti dei comuni in indirizzo non garantisce più i requisiti di potabilità per l’acqua erogata a scopi idropotabili", ha fatto sapere l'Azienda Cuneese dell'Acqua alle sei amministrazioni.

Rispetto alla comunicazione diramata alle ore 16, infatti, la situazione è peggiorata come estensione e qualità dell’acqua. A proposito Acda sta ricevendo molte chiamate al call center e per precauzione ha chiesto ai Comuni l’emissione di ordinanze di non potabilità.

Domani saranno effettuati nuovi prelievi per avere risultati possibilmente entro domenica in modo da far ritirare ordinanza tra domenica sera e lunedì.

Seguiranno aggiornamenti.

--------------------------------------------------------

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO