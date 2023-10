Frane e danni anche a San Giacomo di Entracque e verso il lago delle Rovine

Non sono ancora terminati i lavori sulla provinciale che porta a San Giacomo di Entracque e al lago delle Rovine dopo gli ingenti danni provocati dall'alluvione del 2020, che già si deve fare la conta dei danni creati dalle abbondanti piogge dello scorso 20 ottobre.

La valle Gesso è quella che ha subito più danni, in particolare nelle stesse aree così colpite tre anni fa. Sono infatti caduti oltre 200 mm di pioggia in poche ore.

"Dove i lavori non erano stati completati, non per cattiva volontà ma perché non erano ancora arrivati i soldi - spiega il sindaco di Entracque Gian Pietro Pepino - il Gesso si è portato via un guado e un pezzo di strada. Poi abbiamo due frane verso il lago delle Rovine, una di grosse dimensioni. Le due strade sono state chiuse".

Pepino evidenzia come non ci siano le condizioni per chiedere lo stato di calamità, ma serve comunque un aiuto dalla Regione, perché si possa intervenire in modo risolutivo già nella prossima primavera.

"Abbiamo chiesto un incontro con il presidente della Provincia Luca Robaldo e con l'assessore regionale Marco Gabusi. Servono soldi ma, soprattutto, è necessario cambiare i tempi per ottenere le autorizzazioni. Tra quelle idrauliche, quelle paesaggistiche, quelle della Soprintendenza... i tempi sono lunghissimi. Alcune le abbiamo aspettate tre anni. Sono appena arrivate ed è di nuovo tutto da rifare. Abbiamo bisogno di poter agire più in fretta, senza tutta questa burocrazia",

Enormi i danni alla strada che porta al rifugio Soria Ellena, anche quella ripristinata dopo la tempesta Alex di tre anni fa.